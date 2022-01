Zárate está en el puesto 34 en la escuala de casos positivos de Covid-19 de la Provincia

Si bien durante las últimas semanas el incremento de contagios de Covid 19 a lo largo del país fue de manera exponencial, el avance de la campaña de vacunación permitió que muchos de esos contagios no derivaran en casos graves y saturaran el sistema sanitario.

En ese marco, en el plano local la campaña de vacunación continúa con el vacunatorio central de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la Unión Vecinal de Villa Carmencita y recientemente se sumó el de la Casa del Jubilado de la Cooperativa Eléctrica de Zárate.

Fuentes del ámbito de la Salud también adelantaron días atrás a este medio que se analiza la apertura de otro centro de vacunación en el distrito, pero hasta el momento no se produjeron anuncios oficiales por parte de las autoridades sanitarias.

El territorio bonaerense ya alcanzó un total de 2.512.675 casos positivos confirmados, 2.185.687 recuperados y 55.513 fallecidos. La tasa de letalidad es del 2,21%

Según la misma plataforma, que cuenta con información oficial de la cartera de Salud bonaerense, Zárate se encuentra en el puesto 34 de municipios de la Provincia de Buenos Aires con mas contagios, con 19.198 casos positivos a la fecha, mientras que Campana le sigue en el puesto 35 con 19.143 contagios acumulados.

ACELERAR LA VACUNACION PEDIATRICA

Debido al aumento exponencial de casos, sobre todo en menores de 3 a 11 años que no completaron su esquema de inoculación, desde el Gobierno resolvieron acelerar la vacunación de la población pediátrica. Los detalles se terminarán de definir el miércoles próximo, cuando se reúnan los ministerios de Salud y Educación con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros organismos.

“Durante el encuentro vamos a trabajar varios ejes. Primero, queremos aprovechar el verano para acelerar la vacunación en pediatría, no sólo contra COVID-19 sino también la de otras vacunas del Calendario Nacional, para que al comienzo del año escolar tengamos una situación lo más favorable posible”, señaló la ministra de Salud, Carla Vizzotti.



