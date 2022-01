Aguardan que sea declarada a Lima como ciudad

En Lima la cantidad de población se duplicó en los últimos diez años a raíz de la obra de Atucha 2 y de la expectativa que genera un proyecto de esta magnitud en cuanto al rubro de la construcción y el empleo.

En función de tal situación, es que la población limeña busca herramientas alternativas para que su calidad de vida mejore y para ello su demanda de fondo es la autonomía de Zárate y alzarse como nuevo partido ante la falta de respuestas, que siempre denuncian, del propio Estado municipal.

En este sentido, a principios del año pasado surgió un proyecto de ley provincial que plantea declarar a Lima como ciudad.

A finales del mes de junio, senadores aprobaron por unanimidad tal proyecto de “Lima Ciudad”; el cual obliga a la gobernación y al propio Estado municipal a ampliar servicios públicos y administrativos en Lima.

El proyecto fue presentado por la senadora zarateña, Agustina Propato, y apoyado por el cuerpo de concejales el pasado 15 de abril mediante la resolución 3352 y que recién a fines de junio recibió media sanción de la Cámara de Senadores bonaerense. De hecho ya tiene la aprobación de la secretaría de Gobierno de la cámara, que evaluó el caso de Lima y reconoció que cumple con la Ley Provincial de Ciudades 10.806.

A raíz de esto, y a la espera de que se convierta finalmente en ley con la aprobación de diputados; las nuevas autoridades de la delegación limeña, esperan ansiosos tal aprobación ya que dicha ley, y según lo evaluado por el subdelegado Osiris Mansilla, “redundará en la instalación de oficinas públicas muy necesarias para la comodidad de los limeños y limeñas, como el Ioma y el Banco Provincia”, expresó el funcionario público limeño.

En principio, Lima no está declarada “ciudad”, entonces su nombramiento oficial como ciudad posibilitará la creación de nuevas delegaciones de las administraciones públicas provinciales y municipales, oficinas de correos y telecomunicaciones, sucursales bancarias, más dependencias policiales, nuevos establecimientos educativos y una mayor inversión municipal y provincial en equipamiento de salud.

Además, obligaría al municipio y a la provincia a mejorar su red de infraestructura y servicios como la ampliación de desagües pluviales, optimizar el alumbrado público, la provisión de energía eléctrica, el servicio de recolección, la red vial, la red colectora cloacal y prever la existencia de espacios verdes de uso público. Si bien el municipio tiene un plan y un presupuesto para Lima, la idea de este proyecto de ley tiene que ver con la disposición de mayor cantidad de oficinas públicas provinciales.

Para que una ciudad sea declarada “ciudad”, y según esta ley provincial 10.806, debe contar con una población de 5 mil habitantes; y Lima según el último censo cuenta con más de 7 mil.

Ahora esperan que reciba la otra media sanción de Diputados para que Lima sea adherida a esta ley provincial y reciba más atención del municipio y de la provincia.

Cabe señalar que desde mediados del año pasado que los limeños aguardan tal declaratoria; y a esta altura nadie le puede decir a los pobladores de Lima que no han tenido paciencia. Pero lo concreto es que aún no se declaró y desde la propia Asociación para la Autonomía de Lima estiman que será tratado en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados provinciales en marzo.

Los limeños realizaron marchas reclamando la autonomía.

