Vacunación con dosis de refuerzo para las residencias de adultos mayores

En el marco del Plan de Vacunación contra el COVID-19, inició este martes una jornada de inoculación con dosis de refuerzo – terceras dosis- para los afiliados a PAMI o no, que habitan en las residencias de adultos mayores de nuestra ciudad.

La recorrida comenzó en el Hogar “Atardecer”, continuó por la residencia “María del Rosario”, luego el Hogar “Esther” y finalmente concluyó en el Hogar “Sagrado Corazón de Jesús”.

Desde el comienzo de la pandemia las personas mayores forman parte de la población expuesta a los mayores riesgos en caso de contraer la enfermedad, por eso han sido siempre prioridad para vacunarse. Javier Montenegro, Director del PAMI Zárate, expresó: “Estamos convencidos de que la vacunación contra el covid debía llegar a todos, esa fue siempre la decisión política de Luana Volnovich, Directora Ejecutiva del PAMI nacional, generando así una protección para los afiliados de forma tal que no necesiten salir de su ‘burbuja’. Produce una enorme emoción ver a nuestros adultos mayores recibir su dosis de refuerzo, debemos cuidar a nuestros abuelos y es por eso que gestionamos junto a las instituciones que los albergan esta posibilidad de acercarles la vacuna a cada residencia para evitar el traslado de los afiliados y así resguardarlos a ellos y a quienes desempeñan tareas de cuidado en cada institución”.

Montenegro además agregó: “Hoy fue la primera de varias jornadas que vamos a tener durante estos días para llegar a todos aquellos espacios del partido de Zárate en dónde residan adultos mayores afiliados a PAMI, esto va a continuar y no vamos a dejar de trabajar para que cada persona pueda recibir la dosis que le corresponde porque sabemos que nadie se salva sólo y que es una de nuestras responsabilidades fundamentales como funcionarios públicos la de poner a disposición de quienes lo necesiten las herramientas con las que cuentan los dispositivos en los que trabajamos, queremos un PAMI cerca del afiliado, que responda a sus necesidades y no esté ajeno en contextos complejos como el de ésta pandemia que atravesó al mundo, estamos presentes y a disposición siempre”.

Por último enfatizó: “Quiero finalmente agradecer a todas las partes necesarias para realizar estas gestiones, pensando siempre en el beneficio de los afiliados”.

