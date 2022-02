Las estaciones de servicios actualizan sus precios luego del aumento de YPF

Desde la medianoche del miércoles comenzó a regir un nuevo aumento a los combustibles luego del congelamiento dispuesto por el gobierno nacional en mayo del 2021; la petrolera estatal YPF fue la primera en actualizar su cartelera con un incremento del 9%.

Se trata de un aumento en los combustibles de todo el país y se estima que todas las firmas petroleras continúen esta tendencia y actualicen sus precios con el correr de las horas.

Esto se debe a que el mercado de combustibles no está regulado, tal como ocurre con las tarifas de gas y electricidad. YPF es la empresa responsable del 55% de los despachos de nafta y gasoil y luego le siguen Raízen ( Shell), con el 18%; Axion, con el 15%, y Trafigura (Puma Energy), con el 5%. En ese escenario competitivo, las petroleras ajustan sus precios en función de las variaciones que realiza YPF.

Este aumento del 9% promedio para todo el país incluye un incremento de dos puntos porcentuales más en los productos premium. Desde la empresa destacaron que desde el último aumento en mayo del año pasado hubo una devaluación del 11,35%, una inflación de 29,18% en enero de este año versus mayo de 2021. Además detallaron que el precio del etanol se incrementó un 16,07%, mientras que el precio del biodiesel subió un 46,61% y el del Brent en dólares saltó un 31 por ciento.

En ese marco, agregaron que existe una recuperación en la demanda del combustible y que el mercado de naftas del último mes de 2021 fue el más alto de la historia.

LA VOZ recorrió las principales estaciones de servicios de Zárate para hacer un relevamiento de los precios que exhiben en sus carteleras. En ese sentido, en la jornada de ayer la YPF ubicada en Gallesio e Hipólito Yrigoyen, presentó la Super a $105,2; la Infinia a $125,7; el Diesel 500 a $101,2 y el Infinia Diesel a $126.

Por su parte, la estación de servicios Shell de Justa Lima y Castelli, mostró la Super a $106,9; la V-Power a $128,2; Evolux Diesel a $114 y V-Power Diesel a $128,5.

Por último, la Axion de Ituzaingó y 19 de Marzo no había actualizado sus precios hasta la jornada de ayer y presentaba la Super a $97,1; la Quantium a $114,4; la Axion Diesel X10 a $97 y Quantium Diesel $112,7.

MOVISTAR ANUNCIO UN AUMENTO

El 2022 arrancó con varios de los aumentos postergados durante gran parte del año pasado y los bolsillos comienzan a sentirlo.

Es que a la suba del orden del 9% que desde hoy rige en los precios de los combustibles, en poco tiempo más los usuarios de telefonía móvil deberán afrontar un nuevo incremento.

La empresa de telefonía Movistar comenzó a informarles a sus clientes que desde marzo el servicio costará un 16% más.

Esta suba, por encima de lo que fuera autorizado oportunamente por el ENACOM, se da a partir que la Justicia dictó una medida cautelar que exime a la compañía a cumplir con el decreto 690/20 que declaró servicio público a las telecomunicaciones y estableció que el gobierno nacional es quien regula las tarifas.

Personal ya implementó un aumento del 13% en tanto que Claro no brindó nueva información sobre tarifas.

Rigen aumentos en el precio del combustible.

