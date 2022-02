Llegaron los autotests pero se distribuyeron pocas cantidades

Entre el miércoles y jueves pasados comenzaron a llegar a Zárate los primeros autotest orientativos para diagnosticar Covid 19. Si bien ingresaron pocas unidades, desde el Colegio de Farmacéuticos de Zárate confirmaron que ya se encuentran a la venta.

Hasta ahora, las pruebas para determinar si una persona tiene coronavirus sólo se realizaban en centros públicos dependientes de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción o laboratorios privados

Los autotest aprobados en enero por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) son a base de un método de autodiagnóstico por antígenos fabricados por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener de venta exclusiva en farmacias.

Desde la Confederación Farmacéutica Argentina recomendaron no comprar test fuera de las farmacias, ya que pueden estar vencidos o ser falsificados. En ese sentido, remarcaron que los test son para personas con síntomas o asintomáticos que hayan tenido un contacto estrecho con pacientes positivos.

Al respecto, puntualizaron que es conveniente realizarlo en casos sospechosos con síntomas leves o moderados, sólo durante los primeros 7 días desde el inicio de la sintomatología. En contactos estrechos asintomáticos, se recomienda practicarlo entre 3 y 5 días desde el último contacto con el caso positivo.

Los tests deben realizarse inmediatamente después de abierto, dado que si se espera más tiempo puede arrojar un falso negativo. Al adquirir el test asumís el compromiso de informar directamente o a través de un tercero responsable en un lapso de 24 horas después de realizado. Si lo haces más adelante, solo tendrás 7 días para informar a través de tu farmacia de confianza, usando el código QR que te proveerá el farmacéutico o ingresando en la web http://autotestfarmacia.org.

Los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de tests de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas. Los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de COVID-19, mientras que los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”.

Los pasos para realizar el autotest, que van a figurar explicados detalladamente en una guía de instrucciones del producto, son más sencillos que los de un test profesional.

PRIMEROS TESTS EN ZARATE

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zárate, Marcelo Parada, comentó a LA VOZ que en el distrito ya se comenzaron a entregar los primeros tests, aunque por ahora hay pocas unidades del producto.

“Por ahora entraron dos o tres tests por farmacia, se espera para mitad de Febrero más disponibilidad”, detalló y agregó que estos productos tiene un precio que varía entre los $1600 y los $2000, y que no tienen cobertura por la seguridad social.

“Quien quiera adquirió debe ir personalmente (si no tiene síntomas) o mandar a alguien con el DNI de quien lo va a usar, porque va a quedar registrado a nivel el número de serie de ese autotest con el DNI del paciente que después deberá, obligatoriamente, reportar el resultado”, informó Parada.

Los autotests aprobados en enero por la ANMAT son a base de un método de autodiagnóstico por antígenos

Comparte esto: Twitter

Facebook