Se registra una leve baja de contagios y piden completar el esquema de vacunación

En la mañana de ayer, el integrante del Consejo Asesor de Salud y miembro de la Secretaría de Salud Municipal, Dr. Ariel Enjuto, brindó una conferencia de prensa en el Hospital Intermedio Municipal “Dr. René Favaloro”, donde detalló la situación epidemiológica del distrito y el avance de la campaña de vacunación en el marco de la pandemia de Covid 19.

CANTIDAD DE CONTAGIOS EN BAJA

“Estamos asemejándonos a lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y el país; nos encontramos en la parte descendente de la meseta, con alrededor de un 50% (de casos positivos) de lo que fue en las semanas picos del contagio y nos está dando un poco de respiro. Tampoco estamos teniendo un impacto en las cuestiones de internación de casos moderados y graves”, detalló el funcionario municipal quien afirmó que este escenario “se venía esperando”.

OCUPACION EN LOS CENTROS DE SALUD

En la actualidad, el profesional indicó que existe en los centros de salud un 40% de ocupación de camas no críticas para pacientes con Covid, y aproximadamente un 30% de ocupación en camas críticas.

Un dato relevante brindado por el Dr. Ariel Enjuto, señala que 7 de cada 10 pacientes que se encuentran internados no se encuentran vacunados contra el Covid 19; mientras que los restantes, si bien cuentan con su esquema de vacunación, también presentan comorbilidades importantes.

“Eso sigue demostrandonos la efectividad en cuanto a la protección de las vacunas”, apuntó. Asimismo, también sostuvo que la variante predominante sigue siendo Ómicron en el distrito.

JORNADAS PARA IMPULSAR LA VACUNACION

En otro aspecto, el funcionario habló en la previa de La Noche de las Vacunas que se llevó a cabo en la zona de la Costanera anoche entre las 20 y las 00 horas: “La idea es con estos eventos poder darle cercanía a las personas que por horario u otra razón no pueden ir a vacunarse”.

Cabe destacar que en estos días se realizaron varios operativos para impulsar la vacunación contra el COVID-19.

Vacunación itinerante: Esta semana hubo varios operativos para vacunar contra el COVID-19.

