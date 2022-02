El conjunto vocacional de teatro “Amigos del Arte” celebra sus 50 años

Festejando sus 50 años, el Conjunto Vocacional limeño “Amigos del Arte” pondrá en escena la comedia de enredos “¿Quién es quién?”, dirigida por Lucy Melo e interpretada por Mauricio Tabochini, Nanci Centeno, Mauro Fochesato, Sandra Colombo, Laura Castiglioni y Tomás Barletta.

La fecha elegida para la presentación será el sábado 12 de marzo, a las 21 horas, en el Teatro Coliseo de nuestra ciudad; luego de ocho funciones brindadas en Lima durante el año pasado y a sala llena.

Casi dos décadas después, “A.del.A” vuelve a pisar el escenario zarateño por el que han pasado miles de artistas. En el año 2004 el conjunto había presentado la reconocida comedia “Esperando la Carroza”.

Lucy Melo ha sido la directora de este grupo de artistas locales durante medio siglo de vida. Y ha decidido pasar la dirección en manos de Mauro Fochesato. Y como broche de oro, llevará su última puesta en escena al frente de “A.del.A” nada más ni nada menos que al Teatro Coliseo.

“Lucy dará oficialmente su última obra como directora del grupo, pero seguirá estando a cargo de las puestas en escenas de cara a todo lo que se viene para este año”, dijo Mauro Fochesato, flamante director, y agregó: “Los invitamos a que vengan al teatro, que apoyen a los artistas locales y no por una cuestión económica, si no por permitirnos mostrar nuestro trabajo, lo que hacemos, cómo lo hacemos. Este es un espectáculo de calidad a la altura de obras que se dan en las principales plazas teatrales de nuestro país, estamos orgullosos y convencidos de eso”.

Por su parte Lucy, quien además fue declarada personalidad destacada de la cultura de la provincia de Buenos Aires y hace poco menos de un mes fue entrevistada por Canal 13 lo que permitió conocer su obra en toda la Argentina; dijo: “A mis 3 años pisé el escenario del Coliseo por primera vez, hoy tener la posibilidad de regresar con ‘Amigos del Arte’ es algo que no tiene precio. Culminar mi paso por la dirección del conjunto, que es mi vida, con esta oportunidad es impagable. A pesar de haber sido siempre la que decía que este grupo era de Lima y para Lima, coincido con las palabras de Mauro cuando habla de poder mostrar el trabajo, el esfuerzo, el compromiso y la pasión por el oficio de hacer teatro que tenemos todos los que recorrimos el escenario alguna vez en otros lugares, porque estoy segura que el espectáculo que brindamos es digno de que lo conozcan en todos lados”.

Las entradas para este espectáculo, con precios muy accesibles, se pueden adquirir desde ayer, lunes 14, con tarjetas de crédito, débito o Mercado Pago en www.plateaunotickets.com (con recargo por gastos de servicio) o en la boletería del teatro, de 16 a 20 horas, pero solo en efectivo.

