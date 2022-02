El PJ busca cerrar listas de unidad en todos los municipios bonaerenses

Los sectores que integran el justicialismo de la provincia de Buenos Aires buscan avanzar en la conformación de listas de unidad en los 135 municipios con miras a los comicios internos que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo, según consignaron fuentes partidarias.

En Zárate, de acuerdo a fuentes del PJ local, hasta el momento no se había definido ninguna lista para competir por el partido que preside José Bugatto.

El plazo para la presentación de nóminas de precandidatos expirará mañana jueves, y el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, mantiene negociaciones con las diversas corrientes con el propósito de alcanzar la unidad.

La noche del lunes pasado, en La Plata, Kirchner encabezó un encuentro con referentes distritales del PJ provincial con el propósito de sellar acuerdos para evitar la competencia interna, sobre todo en localidades gobernadas por Juntos por el Cambio.

En relación a este encuentro, la ministra de Gobierno bonaerense y vicepresidenta primera del PJ nacional, Cristina Alvarez Rodríguez, afirmó que «en el PJ continuamos trabajando para fortalecer el partido y seguir construyendo peronismo en los 135 municipios de la Provincia».

Las complicaciones por la pandemia de coronavirus y los tiempos políticos propios de un año electoral configuraron en 2021 «un escenario diferente a lo acostumbrado», ya que se desdoblaron las internas en elecciones para elegir a los consejeros provinciales y a los distritales, que tienen el mandato vencido desde el 17 diciembre del año pasado, explicaron.

El proceso eleccionario del año pasado, que concluyó con la designación de Máximo Kirchner como presidente del Consejo provincial del PJ, todavía continúa aún abierto.

Esto se debe a un reclamo por «irregularidades de gravedad institucional» formulado por el extitular partidario e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia pendiente de una resolución, aclararon los voceros partidarios.

El entonces vicepresidente objetó las formas y sostuvo que «el recambio debía hacerse en diciembre y no adelantarlo», por lo que inició un reclamo en la justicia, donde tuvo varios reveses, pero llegó a la Corte y ahora espera una sentencia, aunque no hay un plazo estimado.

A la reunión de el lunes asistieron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; su par provincial, Leonardo Nardini; el titular de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; la vicegobernadora Verónica Magario, la senadora nacional Juliana Di Tulio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, la senadora provincial Teresa García, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, entre otros dirigentes.

La sede del Partido Justicialista de Zárate.

Comparte esto: Twitter

Facebook