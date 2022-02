Lima, expectante por la declaratoria como Ciudad y la elección del delegado

Como siempre han mencionado los limeños y, la cantidad de población se duplicó en los últimos diez años a raíz de la obra de Atucha II y ahora temen un nuevo impacto poblacional ante los anuncios de la construcción de Atucha III.

Es por ello que la población limeña busca herramientas alternativas para que su calidad de vida mejore y más allá de su demanda de fondo, que es la autonomía de Zárate y alzarse como nuevo Partido.

En este sentido, a principios del año pasado surgió un proyecto de ley provincial que plantea declarar a Lima como ciudad. A finales del mes de junio, senadores aprobaron por unanimidad tal proyecto de “Lima Ciudad”; el cual obliga a la gobernación y al Estado municipal a ampliar servicios públicos y administrativos.

El proyecto fue presentado por la senadora Agustina Propato, y apoyado por el cuerpo de concejales el pasado 15 de abril mediante la resolución 3352, y que recién a fines de junio recibió media sanción de la Cámara de Senadores bonaerense. De hecho ya tiene la aprobación de la secretaría de Gobierno de la cámara, que evaluó el caso de Lima y reconoció que cumple con la Ley Provincial de Ciudades 10.806.

En principio, Lima no está declarada “ciudad”, entonces su nombramiento oficial como tal posibilitará la creación de nuevas delegaciones de las administraciones públicas provinciales y municipales, oficinas de correos y telecomunicaciones, sucursales bancarias, más dependencias policiales, nuevos establecimientos educativos y una mayor inversión municipal y provincial en equipamiento de salud.

Además, obligaría al Municipio y a la Provincia a mejorar su red de infraestructura y servicios como la ampliación de desagües pluviales, optimizar el alumbrado público, la provisión de energía eléctrica, el servicio de recolección, la red vial, la red colectora cloacal y prever la existencia de espacios verdes de uso público. Si bien el municipio tiene un plan y un presupuesto para Lima, la idea de este proyecto de ley tiene que ver con la disposición de mayor cantidad de oficinas públicas provinciales.

Ahora se espera que reciba la otra media sanción de Diputados para que Lima sea adherida a esta ley provincial.

Cabe señalar que desde mediados del año pasado que los limeños aguardan tal declaratoria; y a esta altura nadie le puede decir a los pobladores de Lima que no han tenido paciencia. Pero lo concreto es que aún no se declaró y desde la propia Asociación para la Autonomía de Lima estiman que será tratado en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados provinciales el mes entrante.

La elección del nuevo delegado

Tras el fallecimiento del delegado limeño, José María Orlando, en mayo del año pasado, el Ejecutivo debió reformular el equipo de gobierno en la vecina ciudad. Por lo tanto decidió mantener al director de Gobierno, Javier Dechat, y sumar como delegado al dirigente gremial y ex concejal, Javier Olsen; y al abogado, Osiris Mansilla, como subsecretario de la Delegación de Lima.

Olsen como Mansilla, en calidad de delegado y subdelegado, asumieron con la condición de que a fin de año vuelva a convocarse a la Consulta Popular No Vinculante y No Obligatoria, a través de la cual los vecinos pudieron elegir a su delegado municipal. Finalmente esta instancia se pospuso para el próximo mes.

En este sentido, es que se han sucedido reuniones con diferentes instituciones limeñas y funcionarios municipales para avanzar en pos de la elección de un nuevo delegado.

Cabe recordar que será la segunda vez que los vecinos participarán en una consulta popular no vinculante, eligiendo a los candidatos que luego serán determinados por el intendente Osvaldo Cáffaro.

En cuanto a los comicios, se llevarán a cabo mediante un sistema de boleta única en tres o cuatro escuelas. Finalmente el ganador será puesto a consideración del intendente que decidirá su futuro como delegado municipal.

En otras palabras, se trata de una consulta popular que estará atada a la decisión final del intendente dado que es “no vinculante”. Los requisitos que debe tener una persona para ser candidato a delegado de Lima son; tener una edad mínima de 25 años, encontrarse inscripto en el padrón de la última elección, reunir los requisitos establecidos por las normas vigentes para ser funcionario público acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, tener 5 años de residencia en Lima (10 años en el caso de ser extranjeros) y designar apoderado del candidato.

Tras la consulta popular, el intendente designará como delegado a uno de los tres primeros candidatos que haya obtenido la mayor cantidad de votos. El mandato durará 2 años y con la posibilidad de ser reelecto por 2 períodos.

En noviembre del 2019, se realizó dicho acto administrativo en el cual el pueblo limeño eligió a su delegado luego de que José María Orlando y Mauro Carballo se presentaron a esta elección. Finalmente ganó Orlando; por ello su fallecimiento en mayo del año pasado, luego de haber contraído Covid, fue un hecho que conmocionó a los vecinos.

Por último, varias entidades limeñas han comentado que las tratativas se encuentran en un bypass y que no han vuelto a reunirse.

Comparte esto: Twitter

Facebook