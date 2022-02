Vuelven a robar en cocheras de edificios

Con total impunidad, cerca de las 6 de la mañana de ayer, dos personas ingresaron en la cochera del edificio de Alem 347 rompiendo el mecanismo electrónico del portón de ingreso a la misma y lo abrieron en forma parcial. Ya adentro de apropiaron de una moto Honda nk4 patente 975 HTA y volvieron a salir siendo visto por una vecina del edificio y captados por las cámaras de seguridad del lugar.

No es la primera vez que roban de esta manera en la cochera de este edificio, ya en otra oportunidad de llevaron también motos sin que nunca fueran esclarecidos los hechos mientras los propietarios deben hacerse cargo de los daños causados, más el vivir pendientes de la seguridad de los vehículos que allí se guardan.

En este último caso, el propietario de la moto robada manifestó su “bronca” por la situación en las redes sociales exigiendo que se declare la emergencia en Seguridad. “No podemos vivir así, no es justo, somos zarateños y lo que está pasando ya es muy grave, pagamos nuestros impuestos y no es posible que nadie haga algo”. Y más fuerte dijo “¿qué pretenden que la sociedad se empiece a armar por su cuenta?, porque el hartazgo ya es enorme”.

Robos que no cesan

La delincuencia en la nocturnidad es un problema que genera una gran incertidumbre en los vecinos que ya no sienten seguridad ni siquiera en sus propias viviendas, ante los reiterados robos que se registran semana a semana bajo distintas modalidades.

Son varios los tipos de delitos que conviven durante la noche y que van desde robos de ruedas de automóviles hasta robos de viviendas, además de los asaltos en la vía pública y robos a comercios que ocurren con frecuencia.

En 2020 comenzó a tener vigencia una nueva modalidad delictiva que se fue acentuando con el correr del tiempo y que tiene que ver con el robo en garages de domicilios particulares y edificios.

En la noche del pasado martes, un grupo de delincuentes fue sorprendido cuando intentaban ingresar a una cochera en Lavalle, entre Ameghino y Castelli, en pleno centro de la ciudad. Precisamente, cerca del lugar donde una mujer fue asaltada en horas de la tarde por dos delincuentes armados que la golpearon para sustraerle dinero.

El intento de robo al garage fue divisado por una vecina que comenzó a gritarle a los delincuentes, quienes rápidamente huyeron corriendo al ser descubiertos.

El modus operandi es muy sencillo y solo requiere de paciencia para los malvivientes. No requieren portar armas ni herramientas que delaten su accionar y consiste en forzar los portones de los garages de la manera más silenciosa posible, hasta que logran ingresar al lugar y saquean todo elemento de valor a su paso.

Este tipo de robos también es muy frecuente en edificios, donde los malvivientes ingresan en busca de bicicletas y motocicletas.

