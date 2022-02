A diez años del asesinato de Chachi Formigoni

“Unámosnos para reclamar nuestro derecho de mayor Seguridad”

(*) Por Sandra Paris

Diputada Provincial (m.c.)

Como es habitual en nuestro Partido, nos habíamos reunido en nuestro Comité de Distrito, ese viernes 17 de febrero de 2012. Sergio “Chachi” Formigoni era el Presidente del Comité local.

Al culminar la reunión, varios nos fuimos a cenar y Chachi decidió regresar a su casa porque lo esperaba Estela, su esposa.

Lamentablemente, al bajar del auto en su casa, Larrea al 1000 (pleno Villa Fox) lo esperaban los delincuentes quienes le dispararon y lo mataron. Eran aproximadamente las 0.30 hs del día 18 de febrero. La angustia, la impotencia y la desazón nos invadió.

Chachi era una persona buena, amigable, radical desde que nació y un defensor de la democracia.

Un nuevo robo con una muerte volvió a conmover a Zárate.

No debemos olvidar que por aquel entonces, en nuestra ciudad se realizaban marchas en reclamo de justicia. La realizaban los familiares de víctimas de inseguridad. Lo mismo ocurría en el resto del país.

A 10 años de este terrible hecho, el cual no olvidamos y repudiamos, tenemos la sensación de vivir un “DEJA VU”. Cada hecho de inseguridad, cada muerte que ocurre en nuestro país nos demuestra que nuevamente hay un Estado ausente, un Estado que no nos cuida. Nos demuestra que quien camina por la calle o se encuentra en su casa no está seguro.

¿Qué ocurre en nuestra ciudad ?. ¿Qué ocurre en la Provincia y en la Nación?.

La droga acecha, el narcotráfico avanza y los crímenes aumentan.

Hoy nos dicen que tenemos cámara de seguridad que controlan lo que ocurre, por las que deberíamos sentirnos más protegidos. ¿Pero qué pasa?, o no funcionan o no son preventivas, se recurre a ellas cuando el hecho ya pasó, y siempre la respuesta es la misma: no registraron nada..

¿Cuál es la causa de que desde hace años, no existen políticas públicas que establezcan la prevención del delito y se luche contra el narcotráfico?.

Tenemos al 50% de la población que vive bajo la línea de pobreza, una inflación que no tiene límite, alumnos que abandonan su escolaridad. Y la inseguridad que crece a pasos agigantados. Todos somos vulnerables, todos podemos ser Chachi Formigoni en cualquier momento.

Debemos comprometernos todos en el reclamo de mayor Seguridad en nuestra ciudad y en nuestro país. Todos debemos unirnos reclamando por este derecho. Queremos y merecemos vivir tranquilos, tener políticas públicas de prevención donde todos recobremos la confianza en las instituciones.

No queremos más muertes como la de «Chachi “.

Hoy a 10 años de su homicidio reivindico la lucha por MÁS SEGURIDAD.

