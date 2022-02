CADU logró un importante triunfo en Cañuelas y se viene el líder Comunicaciones

El sábado por la tarde en Cañuelas, CADU venció 2-1 al equipo local por la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera «B» Metropolitana temporada 2022 y es uno de los cinco escoltas del único puntero Comunicaciones.

Los goles fueron marcados por Javier Velázquez y Rodrigo Hernández para los zarateños, mientras que Lautaro Suárez Costa había marcado el transitorio empate para el local. El encuentro se jugó en el estadio «Jorge Alfredo Arín» del «tambero» y fue dirigido el árbitro Javier Del Barba de buena labor.

Defensores Unidos ganó y cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos, con un empate y tres derrotas, mientras que como visitante interrumpió una serie de cuatro encuentros sin ganar, con dos igualdades y dos derrotas. Cañuelas FC perdió después de cinco cotejos, con dos triunfos y tres empates, jugando como local cayó luego de nueve presentaciones, con tres victorias y seis igualdades.

En el historial CADU acumuló tercer triunfo seguido visitando a Cañuelas.

EL PARTIDO

Luego de una primera etapa para el olvido donde el local fue superior desde el juego, en el complemento Defensores cambió la actitud aprovechó las oportunidades que tuvo y se quedó con los tres puntos.

En el primer tiempo, ambos equipos ofrecieron un pobre espectáculo mostrando sus limitaciones, si bien Cañuelas tuvo más pelota en su poder, le faltó profundidad, no pudo vulnerar el esquema defensivo de los zarateños, CADU lo esperó, muy retrasado por momentos, aportó mucha lucha, voluntad, pero poco fútbol, le faltó juego para abastecer a los delanteros aunque tuvo, en los pies de Giménez, un remate que tapó Cacacce siendo la más clara en ofensiva. En el complemento Defensores fue otro, mejoró su funcionamiento se adelantó en la cancha y se puso en ventaja cuando Velázquez con un cabezazo de pique al suelo tras tomar un rebote marcó el 1-0.El «celeste» estaba justificando la diferencia a su favor cuando lo empató Suárez Costa para el local luego de un mal rechazo de Aquino estableciendo el 1-1. Sin embargo los cambios le dieron sus frutos a «Mostaza» Merlo ya que luego de un centro perfecto de Escobar desde la izquierda apareció Hernández ingresando por el segundo palo para marcar el 2-1 que fue definitivo…

El sábado enfrentará al líder Comunicaciones en Villa Fox

La próxima presentación de Defensores Unidos será el sábado 26 jugando en Villa Fox cuando reciba al líder Co-municaciones en el marco de la tercera jornada del Torneo Apertura de Primera «B» Metropolitana temporada 2021.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio «Mario Losinno» de CADU, comenzará a partir de las 17 horas y será televisado por Directv Sports.

Mañana en la sede de la AFA se conocerá quien será el árbitro designado para dirigir este enfrentamiento.

La tercera fecha irá entre el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 con esta programación:

Viernes 25 – 17:00 hs (TyC Sports): Sp. Dock Sud vs. Fénix.

Sábado 26 – 17:00 hs (Directv Sports): CADU vs. Comunicaciones; 17:00 hs: Colegiales vs. Arg. de Quilmes; Dep. Merlo vs. J. J. de Urquiza; V. San Carlos vs. Los Andes; UAI Urquiza vs. Ituzaingó; y Dep. Armenio vs. San Miguel.

Domingo 27 – 17:00 hs: Talleres vs Cañuelas FC.

Quedará libre: Acassuso.

El festejo de Javier Velázquez autor del primer gol en Cañuelas. Fotos Prensa CADU.

