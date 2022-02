Tercer triunfo para Zárate Basket

Anoche Zárate Basket derrotó a Quilmes de Mar del Plata por 99 a 94 luego de dos tiempos suplementarios al haber igualado en 75/75 (el tiempo normal) y 86-86 (el primer suplementario).

Lo más importante para Zárate Basket fue la victoria en una noche donde nunca estuvo cómodo ya que Quilmes se las ingenió para complicarlo.

El visitante dependió mucho del tiro de tres puntos y cuando encontró eficacia (especialmente en el primer tiempo) logró marcar diferencias.

Zárate Basket no lució como en otros partidos, se puso el «overol» y luchó mucho el encuentro. Quilmes ganaba en el último cuarto (72-75) pero tres lanzamientos libres de Brocal llevaron el juego a 5 minutos adicionales. Y cuando parecía que ya el triunfo era zarateño (ganaba 85-80 a dos minutos del final) fue el visitante el que igualó el tablero.

En el segundo suplementario fue todo de Zárate que lo pudo cerrar a su favor 99-94 y así sumar su tercera victoria en fila.

Hasta marzo no jugará otra vez de local

Luego de éstos tres partidos seguidos en el gimnasio de Paraná, Zárate Basket no volverá a jugar de local hasta el 9 de Marzo que enfrentará a Estudiantes de Olavarría.

Resultados de otros partidos

Se jugaron otros encuentros de la Liga Argentina en la Conferencia Sur. Parque Sur perdió con Ciclista de Junín 77 a 73 mientras que Deportivo Viedma superó a Del Progreso de General Roca por 95-82. Hoy lunes jugaran Weber Bahía Basket vs Del Progreso; Pergamino Basquet vs Estudiantes Olavarría y Estudiantes de Concordia vs Parque Sur.

Juan Baquero busca el doble ante la oposición de Catellotti

