Una nueva moratoria previsional en proyecto

Atención hombres y mujeres en edad de jubilarse! Sin aportes o con pocos de ellos.

Se está pensando en elevar un proyecto de ley para una nueva moratoria que beneficiaría a todos los hombres y mujeres en edad jubilatoria que no pueden hacerlo por no contar con los 30 años de aportes.

Actualmente, nueve de cada 10 mujeres de entre 55 y 59 años y siete de cada 10 varones de entre 60 y 64 años, al momento de cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los varones) no pueden jubilarse porque no reúnen los 30 años de aportes requeridos.

Tampoco podrán jubilarse a través de la moratoria porque en julio vence ese régimen especial para mujeres (Ley 26.970) y la moratoria para hombres es de difícil o nulo acceso.

La moratoria aprobada por ley 26.970 permite regularizar la falta de aportes de las mujeres desde los 18 años hasta la fecha límite de regularización ( 31 de diciembre de 2003). En tanto, en 2019, se prorrogó la vigencia de la moratoria hasta julio de 2022 pero no alteró la «fecha de corte» o de “compra de años de aportes” de 2003.

Esto significa, que a pesar de lo restringida, en pocos meses además caduca esta moratoria y las mujeres con 60, desocupadas y sin los años de aportes requeridos deberían esperar hasta los 65 años para acceder a algún beneficio.

Sin embargo, este nuevo proyecto cambiaría la realidad de muchos hombres y mujeres que en edad de jubilarse aún no han podido hacerlo.

El proyecto de ley está en tratamiento y es probable que salga en pocos meses.

No se quede con dudas. Comience con tiempo su trámite jubilatorio que es para toda la vida. Estamos para asesorarla/o

Dra. María Laura Chouhy

Abogada

Inscripta en el T° IV F° 152 del C.A.Z.C., T° 82 F ° 290 del CPACF.

Matrícula

Federal T° 607 F° 405 CFALP.

Gral Paz 963, Zárate. Llamadas y whatsapp al 3489-350808.

