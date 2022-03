La apertura de sesiones del Concejo Deliberante será el miércoles 2

Al igual que la Provincia, el Concejo Deliberante comenzará un nuevo período de sesiones ordinarias el próximo martes a la mañana con el discurso del intendente Osvaldo Cáffaro. En tanto, el gobernador Axel Kicillof realizará lo propio el mismo miércoles pero por la tarde.

Así lo informó la presidencia del Concejo Deliberante y representará el puntapié inicial para las sesiones ordinarias que la segunda semana de marzo deberá tener su primera sesión pública ordinaria.

En principio, y si bien no será un año eleccionario, la conformación del cuerpo de concejales es compleja, con varios bloques fragmentados y unibloques. Así, no será fácil para el oficialismo gobernar con esta conformación tan fragmentada y con la necesidad de consensuar la votación de expedientes.

Tras la jura de los diez nuevos ediles en diciembre pasado, el Concejo Deliberante quedó partido, diez bancas para el Frente de Todos y otras diez para Juntos. Aunque tal situación dista de ser el panorama político real.

EL FRENTE DE TODOS

En cuanto al bloque del Frente de Todos la homogeneidad es una palabra que conlleva lealtad y cada espacio responde a movimientos y partidos diferentes, que mantienen su status quo mientras son gobierno.

Por lo tanto, el bloque del FdT quedará conformado por Aldo Morino, Vanesa Palermo, Tania Caputo, Javier Yagode, Mariana Conturbi y Mauricio González. Todos concejales de Nuevo Zárate, el partido del intendente Cáffaro, o que mantienen acuerdos políticos como Tania Caputo (Partido Comunista) y Javier Yagode (Movimiento Evita); quizás los partidos más de izquierda que tiene el ala política local. O el caso de Vanesa Palermo, dirigente de SMATA, el gremio de los mecánicos.

Por su parte, Leandro Matilla, Olga Cerato y Mónica Cabeza son netamente peronistas, afiliados ellos al Partido Justicialista. Y mientras sigan los acuerdos políticos entre el oficialismo y el PJ los votos se sumarán al Frente de Todos.

Y habrá un tercer bloque, en este caso un unibloque, perteneciente al Frente Renovador y que ocupa la ex diputada provincial, Micaela Morán.

Morán, hace tres semanas, asumió un cargo en la secretaría de Transporte de la Nación; con lo cual su tiempo será muy acotado para la tarea legislativa y más aún teniendo en cuenta que será mamá por segunda vez en pocas semanas.

“No perteneceré al bloque grande del Frente de Todos y continuaré con la idea de mi papá (Gustavo Morán, ex concejal) de seguir como unibloque; más que nada para mantener la identidad del Frente Renovador. No hay conflictos de ningún tipo con el bloque y con el frente, sólo que buscamos mantener la independencia como concejales”, explicó Micaela Morán; quien ya presentó una carta formal a la presidencia del Concejo para informar de la conformación de un unibloque llamado “Frente Renovador- Frente de Todos”.

Respecto a su rol de funcionaria nacional y concejal, si bien no hay incompatibilidades jurídicas y ella aceptó renunciar a su dieta de concejal, podría dificultoso encuentre tiempo para ejercer ambos roles políticos.

EN JUNTOS

Por el lado de Juntos, Lorena Bustos, la concejal que estuvo en la tormenta política del año pasado, será un unibloque. Es decir que rompió con el bloque de Juntos. Cabe recordar que su rol fue decisivo para que el Frente de Todos se quedara con la presidencia, su decisión dejó muchas heridas dentro del bloque de Juntos.

En este sentido, la edil de Lima presentó una carta formal a la presidencia anunciando que se conformaría en un unibloque; es decir que su banca será independiente, que ella será la titular y que podrá o no adherir a uno u otro frente.

Otro concejal adherente a Juntos, y que se conformará en un unibloque, es el radical Norberto Toncovich, quien también ya presentó una carta en presidencia.

Por lo tanto, pertenecientes a quedarán Marcelo Matzkin, Alejandro Cracco, Walter Unrein, Natalia Blanco, Victoria Semería Olmos, Alejandra Lozano, Stefanía Rodriguez Schatz y Marcelo Pastore. Luego Norberto Toncovich en su unibloque de pertenencia radical y, finalmente, Lorena Bustos.





DESAFIOS POLITICOS

En definitiva, el año pasado culminó con rupturas y fuertes cruces en la arena política por la presidencia del Concejo Deliberante. Semanas antes los cruces fueron candentes producto de la campaña para las elecciones de octubre y previamente con la campaña para las Primarias. Todo un 2021 muy tenso y que mantendrán tal dinámica para el 2022 con muchas diferencias políticas puertas adentro de cada bloque. Todo un desafío para el Ejecutivo municipal y también para los propios ediles.

Comparte esto: Twitter

Facebook