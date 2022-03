El intendente Cáffaro inauguró el período de sesiones del Concejo Deliberante

En la mañana de ayer el intendente Osvaldo Cáffaro participó de la apertura de Sesiones Ordinarias del período legislativo 2022, donde brindó un discurso en el cual hizo una rendición de lo actuado durante el año pasado y realizó una serie de anuncios de cara a lo que resta de su gestión.

Frente a un recinto con pocos invitados y ante la presencia funcionarios de gobierno y autoridades de Prefectura Naval Argentina, el jefe comunal comenzó su alocución donde, al igual que en años anteriores, dividió su discurso en una primera parte en la que desplegó una rendición de lo actuado durante el período anterior y una segunda instancia con anuncios.

LA PANDEMIA

En ese aspecto, repasó las acciones llevadas a cabo en el marco de la pandemia de Covid 19 y puntualizó en el desarrollo de la campaña de vacunación en el territorio: “Al 31 de diciembre, se han confirmado un total de 16.893 casos positivos de Covid 19 y un total de fallecidos de 402. Se llevó adelante el Plan de Vacunación más importante de la historia, en conjunto con la Provincia de Buenos Aires. Con un gran esfuerzo vacunamos en Zárate a 120.681 vecinos con primera dosis, 104.626 con segunda dosis y 19.671 con tercera dosis”.

RESIDUOS

Otro de los temas que fueron resaltados por el Jefe Comunal durante su discurso, tiene que ver con las gestiones realizadas por el Municipio respecto de la disposición final de residuos sólidos urbanos.

“Luego de un gran esfuerzo para todos los zarateños, de gastar más de 700 millones de pesos llevando los residuos al Ceamse por más de tres años,con dificultades por parte de la justicia y algunos organismos, logramos tener nuestro propio Centro Ambiental para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, que permitirá realizar la disposición final de los mismos de manera segura bajo las normativas ambientales requeridas y un enorme ahorro económico para las arcas municipales. Siendo Zárate uno de los pocos municipios en tener un relleno sanitario propio”, expresó.

SERVICIO DE AGUA

Más tarde, tras abordar la situación del servicio de aguas y de cloacas, el intendente Cáffaro hizo un paréntesis para referirse a un tema que acumula reclamos desde hace tiempo. “Realmente estamos en problemas con nuestra red cloacal y de agua. Se ha ampliado con el paso del tiempo, sin una planificación y no es que me estoy desligando de la responsabilidad. Eso significa que no hay distintos diámetros en las cañerías, cosa que vamos a tener que revertir y ya estamos trabajando con el ENHOSA. Vamos a tener que cambiar muchas cañerías de nuestras zonas más consolidadas urbanísticamente. A eso le sumamos la bajante del río Paraná, que tiene incidencia directa sobre las bombas y la provisión de agua”.

En ese marco, el Intendente anunció una serie de obras entre las que se destacan la refuncionalización de bombas, la puesta en funcionamiento de tanque de calle Alem, la puesta en funcionamiento del tanque Villa Fox, el cambio cañería de agua y cloaca con mayor diámetro en Villa Massoni, Villa Fox barrio CAP, Smithfield, Obrero y Fonavi, Villa Carmencita, Pitrau y el cambio de todas las bombas de la ciudad, además de la creación de una planta potabilizadora, entre otros proyectos que enunció.

SEGURIDAD

Del mismo modo, con respecto a la seguridad del distrito, un tema de gran vigencia en las últimas semanas, manifestó: “Estoy convencido de que no solamente coordinando los esfuerzos entre todos podremos avanzar en este tema. En el año 2021 hemos trabajado fuertemente en la adecuación del sistema de gestión de la seguridad informática, que permitió extender la capacidad de cámaras instaladas en el distrito, y la modernización de las capacidades de gestión de los propios equipos. El programa de asistencia a la víctima entregó por orden del poder judicial la cantidad de 194 dispositivos antipánico durante todo el 2021, aportando de esta manera recursos concretos para ayudar a prevenir los casos de violencia de género. Desde la sala de situación se atendieron alrededor de 10.000 llamados dando atención directa o las derivaciones correspondientes. Nuestra DPU, Dirección de Prevención Urbana, siempre está presente”.

Los concejales Vanesa Palermo, Tania Caputo, Ariel Ríos y Javier Yagode (FdT). Osvaldo Cáffaro, Aldo Morino y Alan Fortune.

