Abel Furlán asume al frente de la UOM a nivel nacional

El secretario general de la UOM Seccional Campana-Zárate, Abel Furlán, asumirá al frente de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA), gremio que estuvo 18 años comandado por Antonio Caló, quien deja su cargo.

El también ex diputado nacional, hombre cercano a Cristina y Máximo Kirchner, será acompañado por Naldo Brunelli como secretario adjunto. El cambio se concretó en el marco del congreso de delegados metalúrgicos que deben elegir la nueva conducción nacional. Luego de intensas negociaciones en busca de una lista unidad y ante la incapacidad de conseguir el suficiente respaldo, Caló decidió dar un paso al costado y retiró su candidatura.

Abel Furlán consiguió el apoyo de la mayoría de las 54 seccionales, por lo que Caló dio un paso al costado y resignó un nuevo mandato de cuatro años al frente del histórico gremio, al aceptar no presentarse en la votación de los 290 electores que ayer al mediodía consagraron una única lista, por unanimidad, liderada por Furlán, a quien secundará Brunelli, titular de la Seccional San Nicolás.

La noticia sobre el cambio de autoridades en la UOM adquirió mayor relevancia porque es la primera vez, desde los líderes metalúrgicos Augusto Vandor y Lorenzo Miguel, que la Seccional Capital no estará al frente de la UOM a nivel nacional.

El nuevo secretariado de la UOM quedó de esta forma: además de Furlán y Brunelli, Osvaldo Lobato (San Martín), será secretario de Administración; Diego Espeche (San Miguel), de Organización; José Luis Ortiz (Santa Fe), Tesorero; Enrique Salinas (La Plata), Protesorero; Daniel Daporta (Avellaneda), Actas; Antonio Donello (Rosario), Asistencia Social; Rubén Urbano (Córdoba), Prensa; Esteban Cabello (La Matanza), Relaciones Internacionales, y Daniel Gómez (Bahía Blanca), Estadísticas.

Abel Furlán asume en la UOMRA en lugar de Antonio Caló.

