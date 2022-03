El gremio de ATE se declaró en «estado de asamblea permanente»

El año pasado culminó con diversas acciones gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En el mes de febrero, el gremio argumentó que no tuvo respuestas y convocó a una medida de fuerza en la cual debió intervenir el ministerio de Trabajo regional, dictando una conciliación obligatoria para que el Ejecutivo municipal y el gremio se sienten a dialogar.

Pasado más de un mes de esta instancia de negociación, ATE se declaró en “estado de asamblea permanente” y de no haber resoluciones advirtió que tomará nuevas medidas de fuerza.

Lo que reclaman son varios puntos; en principio que se discutan las paritarias 2022 de mejoras salariales; el pase a planta permanente de muchos empleados municipales prometido desde octubre pasado, tras un conflicto en el área de Salud. “Hay profesionales médicos que están esperando pasar a planta permanente desde diciembre del año 2012. Médicos odontólogos y otros profesionales se fueron por estar ante tal situación de precariedad laboral”, reclamó Fernando Pérez, secretario general del gremio de ATE Zárate.

Por otro lado, la entidad está pidiendo acordar un esquema de recategorizaciones para este año; el cumplimiento de un convenio colectivo de trabajo y la respuesta a una propuesta de bonificación. “El propio Ejecutivo nos pidió que elaboremos una propuesta de bonificación para los trabajadores municipales. Y se la hemos redactado en 48 horas, la entregamos, pero todavía no hemos tenido respuestas. Tal pedido era, en principio para trabajadores de las áreas de Tránsito y Cementerio, pero lo extendimos a todas las áreas municipales. La bonificación se está pagando pero a unos pocos. Por lo tanto ahora queremos que se aplique lo que nos pidieron presentar, un 20% de aumento del salario para todos y todas”, reclamó Pérez.

Cabe señalar que en febrero de este año recién cerraron las paritarias del 2021 con el otorgamiento de un 11% final. Y es por ello que reclaman la apertura de paritarias para este año.

“El secretario de Gobierno nos prometió una reunión por fuera del ámbito del ministerio de Trabajo pero ahora estamos pensando regresar a ese ámbito. Además, nos preocupa que la secretaría de Salud siga acéfala. Tenemos a mucho personal en esa área y no sólo nos preocupa como profesionales y como gremio, sino como vecinos. Por ejemplo, la cámara de frío para las vacunas en el hospital municipal Favaloro no está funcionando, y eso nos consta porque nuestros afiliados trabajan allí y nos comentan”, expresó preocupado el titular de ATE.

“Aparte el Ejecutivo tiene las puertas cerradas, el Concejo Deliberante también y estamos a 22 de marzo y no se ha pagado el reajuste por mala liquidación que vienen haciendo sistemáticamente todos los meses. Yo doy crédito a que sean errores involuntarios de los funcionarios pero no puede ser que todos los meses liquiden mal el salario en contra del trabajador y con una inflación galopante que nos come los salarios”, evaluó el gremialista.

Por último advirtió que realizarán diferentes medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas: “siempre pregonamos el diálogo en una mesa de negociación. Si no nos dan eso, no nos queda otra que ir a la medida de fuerza. Igualmente eso lo definirán las bases en estas asambleas permanentes que tendremos en cada una de las áreas municipales. Nos genera indignación porque son temas que vienen de arrastre de desde el año pasado y no se resuelven. Encima que cobramos poco, nos descuentan mal los salarios y luego nos reclaman que tengamos confianza en la palabra del municipio, cuando es un conflicto viene de arrastre desde octubre y aún no tiene solución”, concluyó Fernando Pérez.

Fernando Pérez, secretario general del gremio de ATE Zárate, explicó ayer en la nueva sede gremial de Brown y Pinto los motivos del conflicto.

