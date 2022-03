Persistían inconvenientes luego del fuerte temporal

El fuerte temporal que comenzó en la noche del pasado miércoles generó numerosas consecuencias que provocaron complicaciones a muchos vecinos de distintos puntos de la ciudad.

Una de ellas tiene que ver con la caída de árboles que generaron daños en viviendas y la interrupción del servicio eléctrico, ya que las ramas que volaron y la precipitación de plantas de gran tamaño dañaron varios segmentos del tendido eléctrico, por lo que muchas zonas quedaron sin electricidad por varias horas, hasta que las cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica fueron solucionando los inconvenientes.

Otro de los problemas que al cierre de esta edición aún generaba reclamos, tiene que ver con la falta del suministro de agua en distintos puntos de la ciudad, tal como es el caso del barrio 25 de Mayo, donde decenas de viviendas continuaban sin el servicio. “Desde la noche del miércoles que no tenemos agua en el barrio, ya pasaron más de 48 horas y todavía no tenemos respuestas. Llamamos a Aguas de Zárate y ni siquiera atienden el teléfono”, se quejó ante este medio una vecina del barrio.

El principal problema para los vecinos, es que ante las inclemencias climáticas se les dificulta poder salir a buscar agua para consumo, así como también poder trasladarse hacia otros barrios para realizar su aseo personal en domicilios de amigos o familiares.

Desde la Municipalidad informaron en la jornada de ayer que “debido a las consecuencias generadas por el temporal que afectó a múltiples zonas la ciudad, desde Aguas de Zárate SAPEM se informa que aún no se ha podido restituir el suministro eléctrico de líneas de media tensión que involucran a siete pozos de agua que se encuentran sobre el Camino 038 y que alimentan a una parte importante del casco urbano”.

En ese sentido, tras el fuerte temporal, desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que además de las demoras por la restitución del servicio, se debe tener en cuenta el tiempo que lleva la presurización de la línea de agua corriente.

“Una vez restablecido por parte de Cooperativa Eléctrica, cuadrillas de Aguas de Zárate podrán retomar las tareas necesarias para normalizar el servicio de agua lo más pronto posible”, afirmaron desde la Municipalidad.

Una rama de importantes dimensiones cayó sobre una vivienda el Centro. El fuerte temporal se sintió en la ciudad.

