El año pasado fue el quinto año más cálido y en 2022 se prevén pocas lluvias hasta primavera

Argentina acumula once años consecutivos de temperaturas por encima de las medias históricas y cuatro con precipitaciones por debajo del promedio anual de acuerdo al informe 2021 presentado por el Servicio Meteorológico Nacional, cuya directora, Celeste Saulo, afirmó que «los datos indican que las lluvias van a continuar por debajo de la media al menos hasta el tercer trimestre».

La presentación del informe 2021 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue encabezada por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, en el Observatorio de Córdoba junto a Celeste Saulo y el ministro de Servicios Públicos de la provincia, Fabián López.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Meteorológico Mundial que propone la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y como apertura de las celebraciones previstas por el 150 aniversario de la creación del SMN que se celebrará en el mes de octubre.

Respecto del informe 2021, la titular del SMN señaló que «Argentina registra once años consecutivos con temperaturas por encima de lo normal, lo que evidencia que nuestro país también sufre las consecuencias del calentamiento global; el año pasado fue el quinto más cálido de la historia con máximas cálidas en la Patagonia de más de un grado por encima de las máximas promedio, lo que es muchísimo».

«Nuestro país también registra cuatro años consecutivos con precipitaciones por debajo de lo normal, sobre todo en la zona cordillerana donde la merma en las nevadas afectó a las actividades productivas; también en 2021 tuvimos la bajante más importante del río Paraná desde 1944 producto del déficit de lluvias en toda la cuenca del Plata», indicó.

La funcionaria mencionó que «el año pasado también hubo eventos puntuales como olas de calor extremadamente largas que afectaron la salud de la población y precipitaciones intensas en las que en zonas como el partido bonaerense de Dolores llovió en un día lo que en promedio llueve en una temporada».

«El fenómeno de ‘La Niña’ no impacta en todos los lugares de la misma manera, es posible que entrando en el otoño sus manifestaciones no sean tan claras como durante la primavera, pero globalmente sigue siendo lo que conocemos como ‘La Niña’; todas nuestras previsiones indican que vamos a seguir con precipitaciones por debajo de lo normal al menos hasta el tercer trimestre con la excepción de algunos fenómenos puntuales, aunque cuatro años consecutivos de sequía no van a recuperarse a nivel productivo con algunas tormentas», consideró.

«En Argentina se hicieron inversiones sustantivas como el proyecto Sinarame (Sistema Nacional de Radares Meteorológicos) que hoy nos permiten dar alertas tempranas con un grado de precisión, pero necesitamos continuar fortaleciendo el financiamiento del SMN porque la red de estaciones de monitoreo todavía es demasiado pequeña frente a la extensión de nuestro país», completó Saulo.

El informe meteorológico 2021 de Argentina producido por el SMN sostiene que «luego de un 2020 extremadamente cálido, el 2021 también presentó una temperatura media superior a lo normal a nivel país, ubicándose como el quinto año más cálido para Argentina desde 1961. A nivel global, si bien las temperaturas promedio se enfriaron temporalmente por los eventos La Niña de 2020-2022, el 2021 fue uno de los siete años más cálidos registrados, según seis conjuntos de datos internacionales líderes consolidados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM)».

En cuanto a las precipitaciones, en el 2021 se observaron condiciones deficitarias a nivel país. Dicho año se posicionó en el puesto 13 de entre los más secos desde 1961. Esto es análogo a lo ocurrido en el 2020, uno de los años más secos registrados desde 1961 y el más seco desde 1995 (SMN, 2021); a nivel regional, el 2021 estuvo marcado por la sostenida y amplia sequía que comenzó a mediados de 2019 y afectó la Cuenca del Plata, debido a su prolongada duración y severidad, dicha sequía ha impactado considerablemente en los ecosistemas, economías y poblaciones de la Cuenca», añade el reporte disponible en la web del organismo.

