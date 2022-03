El intendente anuncia mayor actividad en servicios públicos

“Me voy a poner el traje de gestor”, anticipó el intendente Cáffaro en un diálogo exclusivo con LA VOZ; prometiendo más actividad en todas las áreas municipales luego de las diferentes olas de Covid que marcaron el ritmo municipal en los dos últimos años.

Se trata de un relanzamiento de la gestión municipal y los ejes estarán puestos en los servicios y obras públicas y la participación comunitaria.

“Durante los dos últimos años la obra no se detuvo, si bien se ralentizó, nunca se paró. Y fueron meses en donde hicimos muchos trabajos de enterrar caños y obras subterráneas. Por lo tanto, ahora se vienen nuevas obras de arquitectura, de mantenimiento de espacios verdes y nuevas obras de pavimento. Vamos a reforzar el área de servicios públicos, con el mejoramiento de calles, el servicio de aguas y cloacas y el servicio de transporte. Todas las áreas municipales se verán robustecidas pero habrá un eje importante en esta área”, destacó el intendente Cáffaro.

El otro eje de este relanzamiento de la gestión será la participación ciudadana; “haremos foco en llevar programas para adultos mayores, niños, y articularemos muchos trabajos con la órbita escolar del distrito. Vemos que luego de dos años de pandemia hay una ansiedad por participar, por salir a la calle y por continuar sociabilizando. Por lo tanto vamos a utilizar toda esa energía que vemos en la ciudadanía para ofrecer canales de participación con la idea de transformar a la ciudad mediante mesas de trabajo y debate, que decidan obras y tareas a desarrollar en la ciudad”, afirmó el intendente.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Este será el décimo tercer año en el desarrollo del programa “Presupuesto Participativo” a cargo de la municipalidad.

Se trata de un interesante programa que ha tenido sus vaivenes por aspectos meramente burocráticos y administrativos que retrasaban las obras. La ciudad se dividió en diferentes foros de participación y cada uno elegía qué obras realizar. Luego el municipio giraba los fondos y allí se generaba el gran cuello de botella, las obras se retrasaron por falta de recursos, los obradores se levantaban y todo quedaba a mitad de camino. Si bien muchas obras pudieron concretarse con éxito, el manejo del propio funcionamiento del programa, desmotivaba a los vecinos y vecinas.

En el 2018 se modificaron algunas situaciones relacionadas a las licitaciones para tratar de agilizar procesos pero no funcionó. Por lo tanto, en diciembre de 2020 el programa Presupuesto Participativo fue absorbido por otro programa llamado “Solidaridad Urbana” que, con el correr del tiempo, no tuvo éxito y ahora forma parte del área de Hábitat.

Finalmente, ahora la gestión municipal relanzará Presupuesto Participativo una vez más, y con el espíritu de que sea un programa que motive a los ciudadanos y ciudadanas a participar y con el gran desafío de ser más ágil con el envío de recursos para que todas las obras planificadas y decididas en asambleas barriales, se terminen ejecutando en tiempo y forma.

En esta nueva edición 2022 se incorporarán los clubes de barrio y las asociaciones cooperadoras escolares.

RELANZARAN EL VOLUNTARIADO SOCIAL

En octubre del año 2015, el Ejecutivo municipal lanzó el programa “Lo Hacemos Juntos”, que toma al voluntariado social como un instrumento de participación de los propios vecinos con el afán de generar “nuevos lazos de solidaridad y compromiso por una ciudad más inclusiva”.

Como respuesta, muchas personas interesadas en participar se inscribieron en este programa para desarrollar acciones y tareas en diferentes áreas y proyectos municipales, teniendo como ejes a la salud, el medio ambiente, políticas sociales, nocturnidad y mascotas en situación de calle.

Este fue el espíritu primogénito de la propuesta municipal que tuvo un éxito rotundo. Sin embargo, luego se fue diluyendo la participación ciudadana. Hubo un relanzamiento fuerte, apuntado a la pandemia, que promovía la incorporación de voluntarios para los centros de vacunación y los centros de aislamiento en el año 2020 pero estuvo centrado sólo en lo sanitario. Es por ello que el intendente Cáffaro anunció el relanzamiento de esta iniciativa recuperando los ejes iniciales del proyecto que fueron exitosos en el año 2015.

Intendente municipal Osvaldo Cáffaro.

