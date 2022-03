Asumieron las nuevas autoridades del PJ

Para muchos militantes no hay nada como regresar a la modesta e histórica “casita” del Partido Justicialista, con la reflexión como vehículo de la acción para repensar el presente político actual convulsionado a nivel nacional e interno, pero teniendo como meta “recuperar” la intendencia el año entrante. Más aún luego del largo y polémico lunes que tuvo el Concejo Deliberante.

Por lo tanto lo de ayer fue una celebración para muchos peronistas que regresaron a Moreno 251 y con la esperanza de verse renovado todo el consejo directivo y de avanzar en la construcción política “desde abajo hacia arriba” en un contexto político en donde los partidos, y las “unidades básicas”, no forman parte del camino de los consensos.

El acto oficial de asunción fue largo, duró entre los discursos y la entrega de diplomas a los integrantes de la lista más de dos horas. En la puerta, el Sindicato de Camioneros emuló tardes históricas del peronismo local con bombos y cánticos.

Dentro del tinglado, los aplausos y las arengas resonaban ante cada nombre de la amplia lista que hoy conforma el PJ local. Perón, Evita, Néstor y Cristina eran los nombres en los que cada militante reconocía la conducción política, y únicamente dos nombres a nivel local Francisco Bugatto y Oscar Morano, además de Abel Furlán que se encontraba presente en el acto.

El gran cierre de la jornada estuvo marcado por el discurso de Leandro Matilla, a quien se lo vio visiblemente emocionado: “Es una responsabilidad muy grande conducir este partido. Por eso si hoy estamos acá es porque otros compañeros también estuvieron marcando el camino y fueron los conductores anteriores de este partido. Acá está el peronismo de Zárate, somos los únicos que presentamos lista, una lista ejemplar, de unidad, con movimientos sociales, corrientes políticas internas y nombres históricos que marcarán el rumbo también. Pero convocamos e invitamos a todos los sectores del peronismo. No queremos hacer esto solos, sino entre todos y todas porque Zárate necesita más peronistas en cargos con el afán de transformar la realidad de la ciudad”, remarcó el flamente presidente del PJ local.

“Trabajaremos entre todos, con la conducción de Cristina, porque queremos ocupar lugares de importancia para la ciudad. Sólo el peronismo lo podrá hacer, ningún otro partido o frente. Hoy en día tenemos muchos y buenos cuadros políticos para presentar en Zárate a una lista de alternativa para el 2023 y ese es un trabajo que empieza hoy”, reflexionó Matilla, ante la ovación de los centenares de militantes y simpatizantes presentes.

“Vamos a conformar a un peronismo moderno, de proximidad, visitaremos a cada uno de los vecinos y vecinas para convocarlos al partido”, concluyó el presidente del bloque del Partido Justicialista en el Frente de Todos en el Concejo Deliberante, Leandro Matilla, quien ayer asumió la presidencia del histórico partido de calle Moreno.

Finalmente, y casi al cierre del acto, hubo un acto de reconocimiento a la familia del consejero escolar justicialista, Néstor Pires, fallecido a principios de mes, quien iba a ocupar el cargo de secretario Técnico Profesional en el PJ local.

La sede del PJ estuvo repleta de dirigentes y militantes justicialistas. Leonel Soto, Leandro Matilla y Soledad Mc Nally en el escenario.

