Concejales se refirieron a la sesión que otra vez no pudo finalizar

Uno de los concejales que brindó su palabra luego del cuarto intermedio que pospone la continuación de la sesión especial hasta el próximo miércoles, fue Marcelo Torres quien se mostró apenado por la interposición judicial realizada por sus propios compañeros del Frente de Todos hacia él y Micaela Morán.

“Suponemos que eso fue aclarado técnica y políticamente, me parece un despropósito que, porque no estamos de acuerdo o nos parece que alguien está haciendo algo que no corresponde, dentro de un cuerpo colegiado como es una representación del Concejo Deliberante, pidamos la nulidad del otro. Con mucho tino la jueza resolvió declararse incompetente, para que reasumamos con la concejal Morán y pudimos firmar un decreto de este Concejo rechazando cualquier tipo de presentación judicial. El propio presidente anunció que va a retirar la demanda, me parece lo más saludable en este momento”, opinó Torres.

En ese sentido, agregó que “nos ha costado mucho construir espacios de debate, de representación y de resolución. Nos está costando resolver los problemas de la gente, esos son temas que tenemos que ver como los encaramos acá como para encima judicializar el funcionamiento de este cuerpo deliberativo” y, respecto a un planteo realizado por el oficialismo acerca de respetar la paridad de género, continuó: “Somos concejales electos por la gente, hacer alguna interpretación de eso sería menoscabar las instituciones. Entramos 6 concejales por esa lista, tres hombres y tres mujeres”. En la misma línea, agregó que esa interpretación es “algo que intenta empañar el desarrollo de la institución, no podemos, en nombre de causas muy justas, trabar el funcionamiento del Concejo Deliberante”.

Con respecto a las marcadas diferencias que afloraron dentro del Frente de Todos y los espacios que lo componen, Torres sostuvo que “hay una visión de algunas cosas que venimos planteando hacia adentro que no se escuchan, que se hacen oídos sordos, y que lejos de buscar un repliegue en la conversación se busca una salida a través de lo judicial. Judicializar la política es renunciar a la política. Creo que parte del Frente de Todos que está a cargo del oficialismo tiene que darse cuenta cómo votamos los concejales, como opinamos, liberar energías y dejar que trabajemos con nuestras diferencias”.

Ante la consulta de este medio sobre qué explicaciones hay de cara a la ciudadanía que ve postergarse una y otra vez los proyectos de interés común, el concejal expresó: “Encontrarse con el Concejo Deliberante cerrado es un hecho muy oscuro, hemos intentados construir con el diálogo la salida a esa crisis. Abrieron las puertas y nos encontramos con una demanda judicial, hemos tratado de enfrentar esa situación con diálogo, con actitud. Nosotros vamos a trabajar el miércoles por esos proyectos y por otros y redimir toda esa tardanza con más trabajo. Para que esto funcione no tiene que haber tanto dolor y tanta ruptura y para eso vamos a trabajar”.

DESDE EL BLOQUE JUNTOS

El concejal Marcelo Matzkin resumió como un estado de “impotencia” su sensación luego de la trabada sesión de ayer, donde la actividad de los ediles se resumió a un forcejeo político y judicial, más que a una actividad legislativa.

“Llevamos cuatro meses y el Concejo no funciona normalmente. Somos rehenes de una discusión del Frente de Todos”, dijo el edil y agregó: “El Concejo ahora tendría que sesionar todas las semanas para recuperar el tiempo perdido, tiene que haber comisiones dos veces por semana”.

Luego se refirió a la sesión especial, donde Juntos proponía continuar con la reunión y evitar la postergación del debate: “Nosotros en la elección de hoy no queríamos presidir el Concejo Deliberante, aceptamos que tenía que ser otro sector del Frente de Todos para que no sea visto como que generamos esto porque nos quedó la espina de la elección de autoridades de diciembre. El propio Frente de Todos no se pone de acuerdo”.

Por último, también se refirió a la medida cautelar que presentaron desde el Frente de Todos para impedir que los concejales Torres y Morán asuman sus bancas tras un período de licencia. “Es una vergüenza, un papelón. Primero porque no corresponde legalmente; segundo porque se presentó en un lugar que no tenía que presentarse; tercero porque el Concejo Deliberante no estaba enterado. Hay dos concejales que no pertenecen a nuestro espacio, pero nosotros estamos firmes en que a un concejal no se lo corre con una medida judicial. No podemos solucionar las diferencias de un partido político judicializando a alguien que fue electo”.

Marcelo Matzkin. Marcelo Torres.

Comparte esto: Twitter

Facebook