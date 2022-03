Concejales del oficialismo y de la oposición se refirieron a la votación para elegir al presidente

Concejales del oficialismo y de la oposición opinaron sobre la sesión de ayer en la que Leandro Matilla fue elegido nuevo presidente del Concejo Deliberante en lugar de Aldo Morino.

ARIEL RIOS

Durante y después de la sesión en la que se eligió un nuevo presidente del cuerpo, el concejal Ariel Ríos fue el que encarnó con más dureza su posicionamiento discursivo y apuntó sin reparos al presidente del Partido Justicialista y actual presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla.

En ese marco, Ríos basó su decisión de no acompañar a su compañero de frente “ante una forma de hacer política” y agregó: “El nuevo presidente y presidente del Partido Justicialista faltó a su verdad, no porque lo diga yo sino porque hay varios testigos. No le tengo miedo a ganar o perder, sino a la falta de palabra. La verdad es que (Matilla) iba a contribuir a una mayoría con el bloque del Frente de Todos, pero privilegiaron u obedecieron otra cosa. En la ciudad tenemos problemas, este Concejo podría trabajar mucho”.

Por último, si bien aún no hay certezas sobre qué ocurrirá con el bloque del Frente de Todos, pudiendo haber una ruptura en los próximos días, o bien, una resolución de problemas “hacia adentro”, lo que quedó claro es el malestar de Nuevo Zárate ante la pérdida de poder en el recinto. “No se puede volver de la mentira, de la falta de código, de lealtad. Uno es presidente del Partido Justicialista y de lealtad no hay nada”, concluyó Ríos.

NORBERTO TONCOVICH

“Hoy pudimos tener finalmente un presidente, lo tuvo que apoyar Juntos para llegar”, fueron las palabras del radical Norberto Toncovich, uno de los ediles opositores que acompañó la designación de Leandro Matilla para asumir la presidencia del HCD.

“Nosotros desde que asumimos tratamos de buscar la institucionalidad. Encontramos en Aldo Morino el principio de una persona de diálogo, de entender cómo funciona un Concejo Deliberante, pero lamentablemente yo creo que no lo dejaron, su espacio político no lo dejó y lo obligó a tomar determinaciones que no eran correctas y terminó renunciando”, agregó.

El concejal justificó su apoyo a Matilla y manifestó: “Le di el voto de confianza al Dr. Matilla para que haga funcionar al Concejo Deliberante como tiene que ser. Estamos terminando el mes y todavía no pudimos terminar la primera sesión ordinaria”.

MARCELO MATZKIN

Como uno de los referentes de Juntos en el Concejo Deliberante, Marcelo Matzkin también acompañó la designación de Matilla a la presidencia y sostuvo: “Muchos nos preguntan por qué apoyamos al PJ, nosotros queremos una votación que involucre a los dos espacios, o parte de los dos espacios, que le dé legitimidad al Concejo Deliberante. Lo que no podemos votar es que sólo Nuevo Zárate sea el que tome las decisiones, porque eso nos llevó a que estemos casi en abril eligiendo nuevas autoridades”.

En ese marco, Matzkin celebró las divergencias que pueden tener con el nuevo presidente del Concejo y dijo: “Podemos no coincidir en muchas cosas, pero sí confío que Matilla va a respetar la institucionalidad, va a convocar cuando tenga que convocar y va a votar de acuerdo a su ideología que no va a coincidir con la nuestra”.

Por último, se refirió a las acusaciones cruzadas durante la sesión: “Hubo cruces que uno puede entender en la efervescencia de un concejal cuando habla, pero hay que medir; uno no puede acusar cuando es mentira, no venimos a discutir por cargos. No voy a ocupar ningún cargo, esas chicanas no construyen, hay que dejarlas de lado”.

