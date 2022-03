El PJ alcanzó la presidencia del HCD

En la tarde de ayer el Concejo Deliberante de Zárate retomó la sesión especial que había pasado a cuarto intermedio el pasado lunes, pero una vez más el cuerpo deliberativo mostró su peor versión con chicanas políticas, mezquindades y hasta agresiones verbales, que culminaron con una nueva postergación del tratamiento del orden del día de la sesión ordinaria que estaba prevista para después de la elección de autoridades.

Pese a los problemas de la ciudad que requieren atención como seguridad, infraestructura, servicios y salud; todas esas dificultades, se vieron nuevamente dilatadas hasta la tarde hoy, cumpliendo así el cuarto día de una sesión que apenas pudo ser iniciada.

Lo que ocurrió ayer en el recinto despertó malestar, enojos, pero sobre todo una profunda frustración, dado que en una ciudad donde abundan las falencias, los debates en el recinto se vieron reducidos a una cuestión de poder en detrimento de las urgencias de los vecinos.

Estaba previsto que el cuarto intermedio solicitado el pasado lunes llegara a su fin a las 14 horas de ayer, donde los concejales deberían retomar la sesión especial para elegir autoridades. Pero a pesar de las 48 horas que transcurrieron en el medio, se llegó a la sesión sin una definición.

Los ediles se sentaron en sus bancas minutos antes de las 15 horas. La banca de la presidencia fue ocupada por la concejal Vanesa Palermo y de secretaría por Silvina Schmeigel, tras la renuncia (a la presidencia, no así a su banca) de Aldo Morino y de Alan Fortune, respectivamente.

Dado que luego de dos días no se habían podido lograr los consensos suficientes para la elección de autoridades, transcurridos diez minutos del inicio de la sesión se pidió otro cuarto intermedio de solo media hora. Durante esos minutos, la tensión en los pasillos del Concejo fue in crescendo a raíz de una discusión interna del Frente de Todos. Es sabido que la composición de este frente reúne a diferentes espacios, pero lo que no se esperaba es que esas diferencias calaran tan hondo a punto tal de lanzar vituperaciones, acusaciones y señalamientos, como fue el caso del concejal Javier Yagode, quien se despachó con dureza contra sus propios compañeros de espacio.

Lo que ocurrió es que, si bien el cuarto intermedio debía tener una extensión de 30 minutos, finalmente se alargó hasta alcanzar casi una hora y media. Por eso, y sin acuerdo sobre la elección de autoridades, 15 concejales (de los bloques Juntos, Peronismo Renovador, Lima en Crecimiento y Frente de Todos-PJ) se sentaron en sus bancas para continuar con la sesión; pero sin embargo, distinta fue la postura de los ediles de Nuevo Zárate dentro del FdT, quienes no especularon con la caída de la sesión hasta último momento.

Dado que la cantidad de ediles superaba el mínimo para retomar la sesión, los concejales eligieron a Alejandra Lozano para que presidiera la misma y se diera continuidad a la sesión especial. Fue allí, cuando los ediles de Nuevo Zárate ingresaron al recinto y se produjo un intercambio de alocuciones, donde la que más sobresalió fue la del mencionado Yagode, quien con una marcada exasperación -y hasta golpeando su banca- acusó a sus colegas de “no ir a trabajar”, de “pelearse por un cargo”, mientras los integrantes del Movimiento Evita (espacio del cual el edil es referente) presentes entre el público reclamaban por el agua en los barrios, algo de lo que, paradójicamente, debería haber dado respuesta el espacio que Yagode integra. Las palabras del edil recibieron la desaprobación de varios concejales por el tono y los agravios implícitos, y hasta su propio compañero de banca, Ariel Ríos, se despegó de los dichos vertidos.

Fue en ese intercambio discursivo cuando Vanesa Palermo y Javier Yagode expresaron su renuncia a los cargos de vicepresidente 1ro y 2do, por lo cual la sesión continuó comandada por Lozano.

Por su parte, la concejal Micaela Morán y Marcelo Torres adelantaron que no participarían de la votación y la concejal Mónica Cabezas del Partido Justicialista-Frente de Todos propuso a su par, Leandro Matilla (que a su vez es presidente del PJ local) para asumir la presidencia del cuerpo.

Finalmente, y ante la ausencia de otras propuestas, se procedió a la votación que culminó con el acompañamiento de 12 concejales (3 del PJ y 9 de Juntos-UCR) y Leandro Matilla quedó electo presidente del Concejo Deliberante.

Aunque los protagonistas prefieran no hablar de rupturas políticas, los hechos demuestran una fractura en el Frente de Todos a nivel local.

Con el acompañamiento de 12 concejales, Leandro Matilla fue elegido presidente del Concejo Deliberante.

