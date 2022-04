El HCD terminó de definir autoridades

En la jornada de ayer, tal como estaba previsto, el Concejo Deliberante de Zárate retomó la sesión especial iniciada el pasado lunes, donde se concluyó la tarea de elección de autoridades del cuerpo.

Si bien estaba programada para las 19 horas, la reunión comenzó casi una hora más tarde de lo previsto. Desde un comienzo, lo que resultó más llamativo fue la ausencia de tres concejales del Frente de Todos Zárate Lima, lo cual se explicó conforme fue avanzando la reunión y tiene que ver con pedidos de licencia.

Al iniciarse la reunión, con Leandro Matilla en la presidencia del cuerpo deliberativo, la concejal Vanesa Palermo pidió el ingreso por fuera del orden del día de tres expedientes, los cuales contenían el pedido de licencia de Lilian Burroni (que regresó de una licencia el pasado lunes), Ariel Ríos y Aldo Morino.

Ante la lectura por secretaría del contenido de los expedientes, desde el bloque Juntos sentaron su posición al respecto y cuestionaron la actitud de los concejales que según dijeron “van y vienen” del Ejecutivo al Concejo Deliberante.

“En esta sesión, los funcionarios que van a pedir licencia como concejal nos dijeron de todo en la cara diciendo que nosotros no cumpliamos nuestras funciones, se llenaron la boca hablando del resto de los concejales, y hoy piden licencia en la misma sesión. Lo menos que deberían tener es respeto por el resto de los concejales y sentarse a terminar la sesión”, fueron las palabras del concejal Walter Unrein, quien expuso que acompañaría el pedido de licencia por respeto a los ediles ingresantes. Por su parte, los concejales Marcelo Pastore y Norberto Toncovich, adelantaron que no votarían a favor del pedido de licencias.

El primer pedido de licencia por tiempo indeterminado fue de Burroni, quien argumentó que ocuparía un cargo en el Ejecutivo Municipal. El proyecto recibió el acompañamiento de 13 ediles y en su lugar ingresó la concejal Tania Caputo. Luego llegó el turno del pedido de licencia de Ariel Ríos, quien pidió licencia por tiempo indeterminado por razones personales. Pero allí, se abrió un debate en la sesión tras un planteo del concejal Marcelo Matzkin, quien advirtió que el Reglamento Interno del cuerpo no admite un período de tiempo “indeterminado” para cuestiones personales; por tal razón, de manera conjunta los ediles resolvieron otorgar la licencia por un plazo de 7 días; en su lugar, debía asumir Mauricio González, pero decidió no incorporarse a la sesión.

Por último, los ediles trataron el pedido de licencia por el término de un día solicitado por Aldo Morino, por razones particulares, el cual recibió el acompañamiento de la mayoría de los concejales y en su lugar ingresó Ismael Ruiz Díaz.

DIVISION DE CARGOS

La sesión transcurrió con celeridad para pasar así a la elección de autoridades del cuerpo. El pasado lunes, luego de intensos debates y acusaciones, Leandro Matilla, presidente del Partido Justicialista y concejal electo en los últimos comicios por el Frente de Todos, asumió la presidencia del Concejo Deliberante tras conseguir los votos de la oposición que logró frenar la permanencia de Nuevo Zárate al frente del cuerpo.

De esta manera, anoche se procedió a la designación del resto de las autoridades y, precisamente, fue la concejal Mónica Cabeza la que propuso a Olga Cerato para el cargo de vicepresidenta del cuerpo. Esta propuesta recibió 14 votos, luego de que Tania Caputo, Vanesa Palermo, Ismael Ruiz Díaz, Javier Yagode y Lorena Bustos se negaran a participar de la votación, tal como lo habían adelantado.

Luego tomó la palabra la jefa del bloque de Juntos, Natalia Blanco, quien propuso a Walter Unrein para el cargo de Vicepresidente 2do. Al igual que en el caso anterior, la propuesta recibió 14 votos positivos que surgieron del propio bloque de Juntos, sumados a los del Frente de Todos-PJ y el Peronismo Renovador. Más tarde llegó el turno de la elección de Vicepresidente 3ro, y fue allí cuando Olga Cerato propuso a Mónica Cabeza, quien al momento de la votación también cosechó 14 votos.

Por último, se trató la elección para el cargo de Secretario, y fue Micaela Morán quien propuso a Juan Carlos Dotti. Particularmente, esta propuesta recibió el voto unánime con 19 votos, incluyendo los del Frente de Todos Zárate Lima, que minutos antes se habían negado a votar.

Olga Cerato (Fdt-PJ) juró como Vicepresidente. Juan Carlos Dotti, nuevo secretario del HCD. Mónica Cabeza (Fdt), jutó como Vicepresidente 3ra. Walter Unrein (Juntos), Vicepresidente 2do.

