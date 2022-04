Radicales recordaron al ex presidente Afonsín

Ayer a la tarde, militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) realizaron un acto homenaje en Plaza Mitre al cumplirse 13 años de la muerte del ex presidente Raúl Alfonsín.

Frente al busto de quien es recordado como el padre de la democracia, se llevó a cabo un encuentro de correligionarios que entregaron una ofrenda floral en una jornada de gran importancia para el radicalismo, siendo Alfonsín uno de los mayores exponentes de este espacio. Allí estuvo presente Marianela Castiglione, vicepresidenta (y actual presidenta interina) del Comité Radical de Zárate, junto a Norberto Toncovich, secretario general del Comité y concejal de Juntos UCR, quienes expresaron el valor simbólico de la fecha.

“Nos reunimos a homenajearlo por todo lo que Alfonsín hizo, una persona que ha dedicado más de 60 años de su vida a la política. Habrá tenido errores pero no somos nosotros quienes para juzgarlo, pero sí queremos recordar lo que hizo que fue muy importante, como devolvernos la democracia, fue quien ordenó el juzgamiento de las Juntas Militares, el que creó la CONADEP, el que convocó al Congreso Pedagógico Nacional”, señaló Castiglione quien describió al ex presidente como “una persona que tenía una visión estratégica del país” y como un hombre de “mucho diálogo y consenso”.

Parafraseando al ex mandatario, puntualizó en el mensaje que dejó como legado acerca de la importancia de vivir en democracia para siempre, la necesidad de una sociedad pluralista, que pueda conjugar la libertad con la igualdad y donde reine la tolerancia. “Fue un hombre que siempre creyó en una forma de política amplia y no cerrada. Aprender a convivir, bajar las banderas partidarias y levantar la bandera argentina, porque un proyecto de país es mucho más amplio que un partido político”, expresó Castiglione.

En ese aspecto, sostuvo que desde la UCR de Zárate se encuentran trabajando en una serie de objetivos de cara al 2023 y añadió: “Creemos que la UCR esta en un contexto favorable. Estamos trabajando para tener un presidente, un gobernador y una intendencia radical”.

Por su parte, Toncovich relató la importancia de Alfonsín y su rasgo de estadista, factores influyentes en su inicio en la actividad política.

“Lo recuerdo como un estadista que dejó de ser parte únicamente de la UCR y es parte de los argentinos con sus aciertos y sus errores. Lo recuerdo militando por los Derechos Humanos en soledad antes de la democracia, recorriendo muchísimos juzgados y presentando habeas corpus; lo recuerdo oponiéndose a la guerra de Malvinas, no a la recuperación de manera pacífica y lo recuerdo no yendo con la junta militar a visitar las islas, lo cual fue todo un mensaje”, subrayó.

Durante el acto Marianela Castiglione dirigió algunas palabras a los presentes y explicó la ausencia de Carlos Bordachar (presidente del Comité) a causa de problemas de salud, para luego dar paso a las palabras de Nerina Costa, presidente de la Juventud Radical, en un acto que concluyó con la colocación de una ofrenda floral.

La UCR recordó al «padre de la Democracia» en el 13º aniversario de su fallecimiento.

