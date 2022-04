Emocionante vigilia y actos por Malvinas

Fue una semana diferente para los Héroes de Malvinas del país dado que sus testimonios y las actividades alusivas a tal fecha, en este 40 aniversario, fue parte diario de los medios nacionales. Esto generó que la experiencia vivida en el conflicto militar tuviera otra trascendencia que en otras fechas.

Zárate no fue la excepción y lo que se vivió durante el viernes y el sábado fue muy emotivo, y tuvo una trascendencia especial la vigilia del viernes, ya que se trató de una fiesta popular.

Desde la tarde comenzó a cortarse el tránsito en la zona de Pacheco y Luis Jenner para el desarrollo de la vigilia con la presentación de varios artistas locales y la presencia de los ballets folklóricos más importantes del Partido, “Alas de Mi Patria”, “El Cardón” y “Bucaré”.

El acto contó con la conducción de Rosario Bai y actuaron Silvina Farias, Eduardo “Cacho” Farías, Jorge Gandini, el “Islero” Manuel Larrosa, el Dúo “Los Cumpas”, Claudio Keilis y Alberto Vivaqua. Un párrafo especial para Claudio Keilis, que tocó triunfos y milongas camperas; dos géneros que no son tocados muy a menudo por los artistas folklóricos en general.

Si bien fue una noche fría, hubo mucha gente que llevó sus mates y sus reposeras. También se hicieron presentes los boy scouts de la entidad “Nelson Page”. El cierre de la vigilia fue muy emotivo ya que todos los presentes entonaron el Himno Nacional a la medianoche.

En tanto, el domingo, las actividades comenzaron desde las 10 de la mañana, en las instalaciones del CEVEMA (Centro de Veteranos de Malvinas) de Zárate, en donde se realizaron actos privados y organizados por la entidad.

En principio se descubrió una obra del artista y veterano de guerra, Jorge Saya, que talló en una pared, y con un destornillador, el contorno de las islas. En ese mismo muro, los veteranos de guerra colocaron una placa que recuerda a los 7 ex combatientes locales que ya no están, todos ellos fallecidos en este tiempo posguerra, luego de haber regresado del combate con vida.

Una vez finalizado el acto, todo el grupo de veteranos y sus acompañantes, familiares y amigos, se dirigieron hacia el monumento de los Caídos y Héroes de Malvinas. Lo hicieron llevando la Bandera Nacional, y a partir de las 11 protagonizaron el acto oficial, con la presencia de autoridades de distintas entidades y vecinos.

Del acto participaron funcionarios municipales, concejales, bomberos, fuerzas de seguridad y estuvo presente la Banda Municipal de Música, que tocó la tradicional Marcha de las Malvinas.

Se colocaron ofrendas florales al pie del monumento y se hizo un minuto de silencio por todos los caídos en combate. Como corolario del acto se entregaron medallas para todos los héroes.

La ceremonia contó con la bendición del cura párroco Alfredo Antonelli de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y del pastor Marcelo Silva de la Cámara Pastoral de Zárate.

El secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray y la secretaria de Gabinete Florencia Diez junto a los veteranos, llevaron a cabo el descubrimiento de una nueva placa conmemorativa. A continuación, se colocaron ofrendas florales al pie del Monumento a los Caídos y se realizó un minuto de silencio en honor a los ex combatientes fallecidos.

A la par, agentes de la Dirección de Prevención Urbana (DPU) realizaron un sentido homenaje, que dio lugar a la entrega de medallas de reconocimiento a los veteranos de guerra, en el marco del aniversario del conflicto armado que tuvo lugar en las Islas Malvinas con la finalidad de recuperar la soberanía.

Hacia el cierre del acto, Pedro Gómez, veterano de Malvinas se dirigió a los presentes agradeciendo a la comunidad de Zárate y a sus autoridades por el acompañamiento a lo largo del tiempo a través de diversos reconocimientos.

Tras sus palabras, el secretario de Gobierno reflexionando sobre esta fecha tan significativa para nuestro país, expresó: “Malvinas es todos y cada uno de los días y es nuestro compromiso como ciudadanos, como miembros de esta patria brindar homenaje todos los días a nuestros héroes”. Y agregó: “Es nuestra obligación, como habitantes de esta patria asumir el compromiso de que la gesta de Malvinas sea por siempre recordada y defender nuestro derecho indefectible hacia la soberanía de las islas Malvinas”.

Por la tarde, las actividades se trasladaron al monumento al Héroe de Malvinas de Lima que contó con la bendición del cura párroco de la Parroquia San Isidro Labrador de Lima Pbro. Oscar Moretti, posterior entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Contó con la presencia de autoridades de la Delegación de Lima, funcionarios municipales, miembros de las fuerzas de seguridad, docentes, alumnos de escuelas de la ciudad, agrupaciones civiles y vecinos, entre otros.

Finalmente, el día sábado culminó a las 18:30 horas en el hogar Santa Teresita de nuestra ciudad con la presentación de un libro escrito por Gustavo Cano, veterano de guerra y perteneciente a los soldados denominados “continentales”, que ha titulado “Los parias de la guerra”.

Dicha presentación estuvo organizada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).

El Municipio reconoció a los veteranos de Zárate y Lima. Ex combatientes desfilan con la bandera nacional ante el reconocimiento de alumnos.

