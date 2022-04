Los bancos vuelven a su horario habitual a partir de hoy

Los bancos de la Provincia de Buenos Aires retomarán la atención al público en la franja 10 a 15 a partir de hoy lunes, horario que se había modificado en noviembre pasado para las sedes ubicadas en gran parte del interior provincial, para que abran sus puertas de 8 a 13.

Tras el fin del horario de verano que arrancó en el anteúltimo mes de 2021, todas las sucursales abrirán en el horario de 10 a 15, con lo que se unificará así la atención en todo el ámbito provincial.

El cambio de horario no generará modificación en los turnos asignados, ya que los pedidos de abril en adelante fueron otorgados de acuerdo con la franja de 10 a 15, aseguró la entidad oficial en un comunicado.

El horario de verano se estableció el 17 de noviembre último a través de un decreto del Poder Ejecutivo bonaerense, que dispuso la apertura de los bancos entre las 8 y las 13 en más de 106 distritos del interior de la Provincia hasta el 3 de abril.

La medida fue de aplicación exclusiva en los distritos que se adhirieron a esta resolución oficial del gobierno provincial, ideada para cuidar a las personas de la exposición a las altas temperaturas veraniegas.

ATENCION MIXTA

Cabe recordar que desde noviembre, algunos bancos atienden bajo la modalidad de sistema de “atención mixto“, es decir, con y sin turno. Este sistema permite a las personas acudir en forma presencial ya sea que tengan o no un turno previo asignado aunque los bancos recomiendan “optar un cita previa para ahorrar tiempo en las operaciones” ya que tendrán prioridad de atención las personas con turno asignado.

EL BAPRO DESMINTIO HACKEOS Y ESTAFAS

El Banco de la Provincia de Buenos Aires desmintió versiones sobre un eventual hackeo y estafas masivas con las cuentas de sus clientes.

Según un comunicado del banco, «la entidad confirma que no se observó ningún débito indebido ni movimiento de fondos en las cuentas de aquellas personas con supuestas adhesiones no autorizadas».

«De todos modos, Banco Provincia mantiene activos todos sus canales de atención oficiales para gestionar cualquier duda al respecto», destacó la entidad.

El pronunciamiento se produjo luego de que clientes del Bapro, que en su mayoría se desempeñan en áreas de la administración pública provincial, denunciaron haber detectado débitos indebidos cuando consultaron sus cuentas.

Según la fuente de la entidad provincial, «todos nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando para solucionar posibles débitos no autorizados en las cuentas de algunos clientes y si se constata algún débito de forma indebida el monto será reintegrado».

Banco Provincia de Justa Lima e Independencia.

Comparte esto: Twitter

Facebook