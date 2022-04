La Policía Rural en Zárate sigue funcionando en un contenedor

La ola de asaltos, robos, hurtos y motochorros en el Partido no da tregua y también afectan a productores rurales quienes reclaman más seguridad ya que el delito va mutando, y pareciera que se desplaza hacia la zona periférica, con varios asaltos en barrio La Florida, y robos en zonas rurales. Esto originó la conformación del Foro de Seguridad Suburbano y Rural del Partido de Zárate, algo impensado hace algunos años donde el delito sólo era frecuente en la ciudad.

A raíz de tal situación, y a la par de la conformación de este foro, los productores rurales presentaron un proyecto de seguridad para el sector y aguardan respuestas del municipio desde hace varias semanas, .

Mientras tanto no ahorran críticas para el funcionamiento de la DPU y de la propia policía; “es imperdonable que en el distrito donde está radicado el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, las fuerzas trabajen cada una por su lado y no haya patrullajes preventivos. Aparte la policía rural trabaja en un contenedor, en un terreno perteneciente al vicepresidente de la sociedad rural regional; sin baño, ni agua potable. Así es como trabaja la policía rural, diezmada y de forma precaria”, consideró el productor limeño, Ricardo Runza.

En este sentido, criticaron la precariedad laboral con la que obligan a la fuerza a desempeñar su trabajo. “Fue el ex ministro de Seguridad, Ritondo, quien puso a la policía en contenedores. Y acá en la patrulla rural las mujeres no tienen baño. Por eso venimos pidiendo al municipio que intervenga alquilando un lugar apto para toda la fuerza que trabaje, tanto hombres como mujeres. Le acercamos un proyecto a Ariel Rios y otro a Arroquigaray y nada hicieron hasta el momento. Por eso cuando hablan de los derechos de las mujeres que piensen en ser consecuentes con su responsabilidad como gobierno para atender estos temas”, pidió Ricardo Runza, productor rural limeño.

NUEVOS EGRESADOS

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el miércoles por la mañana el acto de egreso de los primeros 993 cadetes de la nueva Policía Rural. Fue en la Escuela Rural de Formación Juan Vucetich ubicada en Olavarría.

En este sentido, productores rurales de la zona celebraron el egreso de estos nuevos agentes con la posibilidad de que sean enviados a este corredor norte de la provincia y así reforzar los patrullajes. No obstante, reclamaron que se regularice la actual situación de precariedad en la que funciona la policía rural.

Comparte esto: Twitter

Facebook