Se agudiza la interna del frente de todos y Cáffaro apunta al Partido Justicialista

Durante las últimas semanas el Frente de Todos en Zárate se vio envuelto en un clima de tensión, luego de que Nuevo Zárate perdiera la presidencia del Concejo Deliberante en una votación de autoridades. En aquella oportunidad, luego de sesiones fallidas y tras un marcado malestar por el mal funcionamiento del cuerpo, el Partido Justicialista de Zárate resultó favorecido tras recibir el acompañamiento de Juntos para la designación de Leandro Matilla al frente del órgano deliberativo.

Mientras algunos dirigentes todavía prefieren no hablar de una ruptura en la coalición que resultó ganadora en 2019, los hechos hablan por sí solos y dejan en evidencia el escenario de discordia.

Precisamente, al finalizar aquella sesión de elección de autoridades los principales referentes de Nuevo Zárate comenzaron a oradar la figura del flamante presidente (también presidente del PJ de Zárate) acusándolo de “faltar a la palabra” y no tener lealtad; un concepto de singular carga simbólica dentro del movimiento.

A eso le siguió la publicación de solicitadas por parte de Nuevo Zárate, en un intento de mensaje hacia la comunidad y tratando de exponer una presunta alianza entre el justicialismo y la oposición en el plano local.

El pasado jueves, todo el arco político local se vio sorprendido por una particular acción realizada por el intendente Osvaldo Cáffaro, quien lanzó duras declaraciones en su cuenta oficial de la red social Twitter. Allí, el jefe comunal compartió una imagen de los personajes de la serie “La Casa de Papel” y la acompañó un texto que expresaba: “¿Qué pasó? Atracaste el Concejo Deliberante ¡Un peronista con los votos de Cambiemos! Tiraste por la borda un amplio acuerdo construido durante años en el Frente de Todos, con la ambición como único instrumento”.

La particular redacción del texto sumado a que no se trata de una práctica frecuente del Intendente, dio que pensar que se había tratado de un hackeo a su cuenta. De hecho, eso fue lo que sostuvieron dirigentes de la mayoría de las expresiones políticas de Zárate a este medio. Pero con el correr de los minutos y al notar que eso había sido compartido por las cuentas oficiales de otros importantes funcionarios de gobierno, la sospecha cayó y se confirmó que se trató de un ataque frontal hacia el espacio que lo acompañó en su última candidatura.

Aunque en los comunicados partidarios de Nuevo Zárate adelanten que seguirán “buscando los consensos necesarios para consolidar la unidad del Frente de Todos”, lo cierto es que el quiebre ya está dado y quedó materializado con la salida de los funcionarios que el Partido Justicialista tenía en el Ejecutivo Local.

Fuentes consultadas por este medio revelaron que a mediados de esta semana, Leonel Soto y Soledad Mc Nally quedaron desvinculados de la Secretaría de Desarrollo Económico. En el caso de Soto, había puesto a disposición su renuncia en diciembre pasado en el marco de diferencias de gestión, pero también, según confirmaron altas fuentes, por un arrastre de tensiones por la dinámica interna que se dio en el seno del Frente de Todos.

La dimisión de ambos funcionarios peronistas, se dio luego de que días atrás le fueran cambiadas las cerraduras a sus oficinas, sumado a lo que describen como un progresivo vaciamiento del área y trabas para ejecutar proyectos.

La lectura que hacen algunos espacios minoritarios que conforman el Frente de Todos dice que la disputa existente entre dos importantes dirigentes como son Osvaldo Cáffaro y Abel Furlán, solo generan una espectacularización de la política que poco tiene que ver con las demandas de los vecinos en medio de las dificultades generalizadas que presenta la actualidad.

Leandro Matilla (PJ), presidente del Concejo Deliberante El tweet del intendente criticando al Partido Justicialista.

