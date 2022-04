«Ya tenemos superada definitivamente la etapa del aislamiento total»

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo ayer que “ya no solo hay que hablar de Covid-19, sino de virus respiratorios” por el avance de casos de gripe en el país, consideró “superada definitivamente la etapa del aislamiento total” y que “la respuesta de los argentinos ante la vacunación ha sido épica”.

La funcionaria encabezó en San Juan una reunión del Consejo Regional de Salud (Coresa) con las ministras del área de San Juan, San Luis y Mendoza, y participó de la inauguración del hospital mental Julieta Lanteri.

En diálogo con la prensa, la jefa de la cartera sanitaria a nivel nacional destacó que “aunque ya no es obligatorio, la recomendación es que el barbijo tiene un rol relevante, sobre todo con circulación de la influenza y con presencialidad plena es importante usarlo».

Indicó que esto es así porque “ya no sólo hay que hablar de Covid-19, sino de virus respiratorios”, y sostuvo que “el barbijo ha sido un elemento fundamental y lo seguirá siendo para prevenir este tipo de enfermedades”.

La funcionaria consideró que “la respuesta de los argentinos ante la vacunación ha sido épica” y dijo que “la vacunación lograda, a través de un operativo nacional sin precedentes, ha sido la mejor herramienta para vencer el avance del virus en el país”.

La Pandemia de COVID-19 constituyó uno de los desafíos más trascendentes y dramáticos que ha debido enfrentar la Salud Pública mundial en los últimos cien años.

El aislamiento social y la cuarentena obligatorios han sido elementos de esa estrategia y, en Argentina, estuvieron vigentes desde el 20 de marzo del 2020, fueron renovados en reiteradas y oportunidades, pero actualmente ya no quedan restricciones para ningún tipo de actividad.

Además, fue eliminado el distanciamiento social, que consistía en alejarse de lugares concurridos y restringir la interacción entre las personas tomando cierta distancia física o evitando el contacto directo entre ellas

«La vacunación ha sido la mejor herramienta para vencer el avance del virus». Restricciones para circular en el 2020, la etapa más difícil de la pandemia.

Comparte esto: Twitter

Facebook