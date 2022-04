¡Alerta Sarampión!

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó el caso de sarampión informado el 27 de marzo, con antecedente de viaje fuera del país, y recomendó a la población verificar los esquemas de vacunación completos y consultar ante la presencia de fiebre y exantema.

También instó a los equipos de salud a intensificar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad febril exantemática (EFE), la notificación inmediata y la implementación de acciones de control ante la detección de casos sospechosos para evitar la reintroducción del virus al país.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona.

Se manifiesta por fiebre y erupción de la piel. Puede causar complicaciones graves desde neumonía y encefalitis hasta una enfermedad infrecuente, de curso progresivo y desenlace fatal, denominada panencefalitis esclerosante subaguda.

No existe tratamiento específico para el sarampión, sin embargo, para la prevención se dispone de una vacuna segura y eficaz en el Calendario Nacional de Vacunación de Argentina.

Las actuales coberturas de vacunación están por debajo de las metas propuestas, por lo cual existe un riesgo elevado de contraer enfermedades inmunoprevenibles.

El último caso de sarampión endémico en Argentina se registró en el año 2000. Desde entonces y hasta el año 2018 se registró un total de 43 casos importados y relacionados con la importación. Entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 de 2019 y 12 de 2020 se confirmó un total de 199 casos de sarampión, el mayor brote desde la eliminación, que se interrumpió luego de 31 semanas de duración.

Las coberturas de vacunación con triple viral en el año 2020 disminuyeron a 77,3% para primera dosis y 71,4% para la segunda dosis, quedando así niños susceptibles, no protegidos.

Considerando que el virus del sarampión continúa circulando en otros países y ante la disminución de las coberturas de vacunación, existe alto riesgo de importación de casos y desarrollo de brotes.

Para sostener los logros y evitar la reintroducción del virus al país, es indispensable sostener altas coberturas de vacunación con dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) y un sistema de vigilancia sensible, capaz de detectar oportunamente los casos y así evitar su diseminación.

Teniendo en cuenta el riesgo de reintroducción del sarampión, los ministerios de Salud de la Nación y provinciales intensificaron las acciones para completar esquemas de vacunación en niños y adultos. En este sentido, se emitió una alerta en noviembre de 2021, se realizó la campaña de vacunación de verano para captar personas adultas sin vacunación y se continua trabajando en el recupero de esquemas atrasados.

Dr. Federico R. Simioli Médico Infectólogo M.N. 134255 M.P. 551400

