Facundo Laumann tuvo su gran tarde marcando los dos goles

El defensor de CADU, Fa-cundo Laumann, fue el autor de los goles del «celeste» que le dieron la victoria a su equipo el sábado ante Sportivo Dock Sud en Villa Fox.

Laumann ya lleva convertido 4 goles en esta temporada, tres de ellos en forma consecutiva, venía de anotar en Maschwitz ante Armenio y antes le había marcado a Ituzaingó.

Hacía 10 años que Lauma-nn no marcaba dos goles en un partido, la anterior fue jugando para Tiro Federal de Rosario ante Defensores de Salto por el Torneo Federal 2012.

LOS RESULTADOS

Estos fueron los resultados de la novena fecha que comenzó a jugarse el pasado sábado 9: CADU 2 – Sp. Dock Sud 0; Arg. de Quilmes 3 – Los Andes 1; Dep. Merlo 2 -San Miguel 0; Talleres 0 – Dep. Armenio 1; Colegiales 0 – Fénix 1; y V. San Carlos 3 – UAI Urquiza 1.

Hoy jugarán 15.05 hs: en cancha de Armenio, Acassuso vs Ituzaingó; (árbitro: Ignacio Lupani) y 15.30 hs: J. J. de Urquiza vs Comunicaciones (árbitro: Mariano Negrete). Quedó libre: Cañuelas FC.

El festejo de Facundo Laumann, autor de los goles de CADU el sábado frente a Dock Sud.

