Arboles caídos en el Cementerio

Durante el fin de semana, vecinos se encontraron con un cementerio en avanzado estado de abandono. En esta ocasión, la gente notó pastos altos y una falta de mantenimiento general. Aparte no había agua, y sólo esta situación es aclarada por las floristas de calle Lintridis. “Señora, mire que no hay agua en el cementerio. Trajo alguna botellita; si quiere le presto”, fue la advertencia de la comerciante.

Por otro lado, la circulación se torna muy dificultosa dado que hay árboles enteros, que arrancó de raíz durante la última tormenta del 24 de marzo. Algunos de éstos cayeron en pasillos y otros sobre los nichos. Y no fueron retirados ni removidos.

