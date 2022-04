La Provincia oficializó el proyecto de «Lima Ciudad»

En el día de ayer se publicó en el Boletín Oficial la ratificación, de parte del gobierno provincial, de “Lima Ciudad”; en los términos de la Ley Provincial 10.806 (Ley de Ciudades). El mismo había sido presentado e impulsado el año pasado por la actual Diputada Nacional Agustina Propato cuando se desempeñaba como Senadora bonaerense.

Luego que el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionaran con fuerza de Ley esta declaratoria, restaba que el gobierno bonaerense ratifique dicha mención.

A partir de ahora el Estado municipal y provincial asumirá nuevas obligaciones administrativas y operativas, ya que deberán garantizar nuevas obras de desagües pluviales; alumbrado público; garantizar la energía eléctrica; la correspondiente recolección de residuos domiciliarios y diagramar la red vial interurbana con trazado y calzada que asegure la circulación permanente.

Para el pueblo limeño fue “una batalla ganada”, en función de la “lucha” de fondo que es la autonomía, o sea que Lima sea un nuevo partido de la provincia de Buenos Aires. Y las instituciones que adhieren a la Asociación para la Autonomía de Lima (APAL) entienden que esta lucha se ganará con la participación democrática e institucional, en varias batallas más pequeñas.

Ellos hablan de batallas porque muchas veces se enfrentan contra una estructura burocrática, administrativa y política que tiende a ralentizar procesos populares, a voluntades vecinales que encuentran un freno en los organismos públicos encargados de recoger demandas y solucionarlas.

Una de tales batallas es poder elegir a su delegado municipal y que no sea digitado desde el municipio. Actualmente esta situación se encuentra en una situación “intermedia”, ya que se realiza una asamblea popular que elige a un delegado por votación popular pero termina siendo el intendente quien tiene la última palabra. Se trata de una democracia restringida o, en términos políticos e invocando un eufemismo, una asamblea no vinculante.

Dicho sea de paso, se trata de un procedimiento pautado para marzo y llegando a mediados de abril, aún no hay avances para esta asamblea de elección del delegado.

Como siempre han mencionado los limeños y, la cantidad de población se duplicó en los últimos diez años a raíz de la obra de Atucha IIy ahora temen un nuevo impacto poblacional ante los anuncios de la construcción de Atucha III. Es por ello que la población limeña busca herramientas alternativas para que su calidad de vida mejore y más allá de su demanda de fondo, que es la autonomía de Zárate y alzarse como nuevo partido ante la falta de respuestas de las sucesivas gestiones municipales, nunca han descartado la vía legislativa y el diálogo con diputados y senadores provinciales.

Limeños en la Legislatura el 16 de marzo pasado, cuando se dio sanción definitiva.

