Entrevista con Jorge Sidelnik, vicepresidente de Nucleoeléctrica

El vicepresidente de la compañía Jorge Sidelnik, anticipó a este medio, los trazos gruesos de la planificación por ejecutar, sus lineamientos de desarrollo internacional, su vinculación con una futura red de empresas y proveedores que impacten en el tejido productivo de la región, en tanto que remarcó el histórico vínculo de la empresa con el Desarrollo Humano y la Promoción Social de todos sus enclaves territoriales.

«El Sitio Atucha ha crecido mucho con Atucha 2. Esperamos que el proyecto CAREM 25 megavatios sea una realidad concreta, en la que nosotros aportamos, y que si bien es un proyecto originado en la Comisión Nacional de Energia Atómica, representa al sector y da trabajo a la gente. Nosotros, como Nucleoeléctrica, tenemos tres grandes proyectos para la zona», señaló Sidelnik.

• ¿Cuáles son esas iniciativas?

Primero queremos lograr 20 años más de operación en Atucha I. Es un proyecto que comenzará durante 2024, que demandará un pico de fuerza laboral de unos 2000 trabajadores zonales, quienes nos quieren sobremanera y como siempre, con quienes mantenemos una excelente relación de esfuerzo productivista. Posteriormente concretaremos Atucha III -la tercera unidad del complejo nuclear, que intensificará la autonomía energética del país – que esperamos iniciarlo a principios del año venidero, el que traerá trabajo de alta calidad y notorios beneficios para Zárate, Lima y toda su zona natural de influencia, con una representación demográfica de 7000 operarios, que podrán explicarse como «otra ciudad» de rasgos industriales y derrame económico -obra civil-.

Estamos en camino de ejecutarlo -tres pautas- y pensamos que a la zona le daremos un impulso importantísimo.

El accionista mayoritario potencia ese rol estratégico de la concepción energética nacional

Cuando asumimos en abril de 2021, el plan de acción aprobado por el accionista mayoritario incluía todos estas pautas que describí anteriormente. No expresamos ideas fantasiosas, sino que divulgamos el ordenamiento y las determinaciones del accionista principal.

Además Nucleoeléctrica siempre materializa sus acciones concretas de Responsabilidad Social Empresaria con el Ambiente, la Comunidad y sus Actores conexos, que calificamos como de estrecha, perdurable y fortalecida relación territorial, que no suplanta políticas públicas, pero que sostiene y estimula, capacitación, educación y relación con la Tercera Edad… Eso también es Nucleoeléctrica.

• Con su presencia, los actores regionales -gobiernos locales, academia, fuerzas del trabajo, organizaciones sindicales- también avalan la expansión del sector y del complejo nuclear.

Por supuesto. Sin ellos no hay sector nuclear que valga.

• Lo interpreta, como un proceso sinergizado que amalgama expectativas territoriales de crecimiento y desarrollo?

Sin que la Comunidad estuviese de acuerdo, nada de esto podría llevarse a la práctica. Por ello consideramos que durante estos 48 años en los que se construyó, forjó y consolidó Atucha 1, logramos ese Consenso Social.

• ¿Qué etapas lineales prosiguen de forma inmediata?

Realizar la extensión vida de Atucha I para 2024. También debemos cumplir nueve condiciones precedentes para poner en marcha el contrato que firmanos el 1º de febrero con nuestra contraparte china, que dará inicio al proyecto. A medida que nos conozcamos con nuestra contraparte china deberemos constituir una red de desarrollo de proveedores pymes e industriales que cerrará el circuito de fomento e impulso económico que queremos consolidar.

• ¿Habrá otro agente financiero internacional?

Está en estudio la participación de la Corporación Andina de Fomento, que financió el proyecto de extensión de vida de Atucha I. Tuvimos una muy buena relación y experiencia juntos a ellos, concluyó Sidelnik.

