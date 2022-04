Lanzan un operativo de inicio con horario especial para trámites jubilatorios

En la jornada de ayer, con un horario especial de 14 a 16.30 horas, la UDAI Zárate de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó un Operativo de Inicio en su dependencia local con el propósito de agilizar consultas e inicios de trámites jubilatorios.

Para eso, se habilitó un sistema de turnos al que se puede acceder a través de la página web oficial, de Mi Anses o de manera telefónica al 130, para que aquellos vecinos interesados en comenzar esta gestión puedan acceder a uno de los seis turnos diarios que se otorgarán bajo esta modalidad, en principio, durante el mes de abril. Una vez otorgado el turno, los beneficiarios deberán presentarse con DNI y, si tienen hijos, con sus respectivas partidas de nacimiento.

“En un contexto donde muchas veces el horizonte de turnos programados y la cantidad de demandas están bastante alejados de las necesidades inmediatas o por razones laborales, muchos vecinos no pueden acercarse en el horario habitual de atención hasta la Udai. Es así que emprendimos este esfuerzo de realizar un operativo todos los días durante el mes de abril de 14 a 16.30 horas en nuestra casa”, expresó la Jefa de Udai local, Alejandra Berni.

Al respecto, agregaron que los trámites que se podrán realizar son reconocimiento de servicios (donde pueden presentar las notificaciones de servicio); recibo de sueldo para poder conocer qué cantidad de aportes reconocidos tienen en Anses; reconocimiento de Tareas de Cuidado, donde debe presentarse con la partida de nacimiento original de todos los hijos; jubilaciones con moratorias para aquellas personas que cuenten o no con los 30 años necesarios de aporte (con 60 años las mujeres, 65 años los hombres y con 30 años de aporte comprando o no moratoria); jubilaciones anticipadas (para mujeres con 55 años y hombres con 60 años siempre y cuando tengan los 30 años de aporte y estén desocupados); las PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) solamente con DNI; Pensiones por Covid 19 para trabajadores esenciales con certificado de fallecimiento por Covid; Pensiones derivadas y Pensiones Directas.

La oficina de ANSES en Zárate, ubicada en Brown 159.

