Marcha a Plaza de Mayo: ruralistas se concentrarán en rutas 9 y 123

Asociaciones rurales del norte bonaerense, junto a productores autoconvocados de otros puntos del país, definieron que el 23 de abril harán un “tractorazo” en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una serie de protestas que iniciaron los ruralistas desde que el Gobierno anunció aumentos de los derechos de exportación sobre derivados de la soja.

Si bien el puntapié inicial para la protesta fueron esos últimos anuncios, los manifestantes realizaron una asamblea al terminar la caravana y reclamaron cambios de fondo, como retenciones cero, un solo tipo de cambio, y la apertura total de las exportaciones de carne vacuna.

La primera manifestación del sector tras la nueva medida, fue llevada a cabo el lunes desde la rotonda de Ceibas hasta la intersección de las rutas nacionales 14 y 16, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. A su vez, también en la provincia de Entre Ríos, está convocado un nuevo “tractorazo” para el próximo sábado 26 de marzo, desde las 16.00 en la rotonda de acceso a la localidad de Chajarí.

En tanto, grupos de productores comenzarán la marcha desde horas tempranas del sábado 23 de abril, y para facilitar el ingreso a la Capital Federal se concentrarán en dos sectores de provincia de Buenos Aires a partir de las 8 horas: uno de esos lugares es en el cruce de la Ruta 8 y 193 a la altura de Solís, y el otro será el cruce de las rutas 9 y 193.

Desde esos lugares avanzarán a partir de las 10:30 hs. y se cruzarán con los tractores entre las 12 y las 13 hs. en Avenida del Libertador y Udaondo, para luego ingresar todos los sectores juntos a Plaza de Mayo a las 15 hs. También se confirmó que no habrá oradores. Solamente será una movilización.

La semana pasada, tres de las cuarto entidades que conforman la Mesa de Enlace anunciaron que no van a adherir a la movilización. Resta saber que resolverá la Sociedad Rural Argentina, que hasta el momento es la única que no se ha pronunciado sobre si se sumará o no. Lo cierto es que todo esto, provocó una profundización de las diferencias entre las denominadas “bases de productores” y los dirigentes del campo.

Pese a esto, los organizadores de la marcha aseguran que ya tienen la adhesión de varios sectores de productores autoconvocados, de la Mesa de Enlace de Córdoba y también del NOA y el NEA, y de las rurales del norte de la provincia de Buenos Aires, entre otros, desde donde también están convocando a la ciudadanía por la situación política, económica y social.

