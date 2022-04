Caballos sueltos, un peligro para los automovilistas

La problemática regional en materia de seguridad vial está focalizada en el mantenimiento de las rutas que atraviesan el partido, la falta de iluminación y la presencia de animales sueltos.

Estos elementos generan preocupación a la hora de circular por cualquiera de las rutas que atraviesan el Partido, desde el Camino 038 a Lima hasta la Ruta 193 a Solís.

Principalmente, los animales que se ven son caballos, perros y, en menor cantidad, ganado.

Durante todo el verano los vecinos de las zonas rurales y periféricas informaron y advirtieron sobre esta problemáticas. Una de las más activas es la comunidad de Escalada que reclama a la Policía Rural, al Municipio y la Policía Vial más presencia en la zona ante caballos sueltos sobre Ruta 193, en el ingreso al pueblo o pastoreando, libres o con una soga muy larga, sobre la banquina de tal ruta.

Hace varias semanas que en un gran lote privado, en el ingreso a la localidad de Escalada, se realizó un movimiento de terreno importante y se retiró todo el alambrado periférico contra la Ruta 193.

Precisamente en inmediaciones del ingreso a Escalada, es que se registran muchos caballos sueltos, que antes pastoreaban en ese predio, y que hoy se cruzan a la banquina a comer.

Los vecinos de Escalada, al mismo tiempo, reclaman a los propietarios de los animales más consciencia dado que todo ese tramo se ha transformado en una zona muy poblada, con muchos barrios que se fueron conformándose allí.

Se trata de un tema sigue siendo una constante también en el Camino 038 a Lima, y en otras rutas de la zona, como así también en la Ruta 6, donde hubo autos que volcaron para esquivar caballos y otros accidentes que involucraron a vecinos zarateños.

Cabe mencionar que existe una prohibición de animales sueltos en la vía pública según la ley provincial N° 11.430. Y en caso de que hubiera un accidente, el Código Civil considera que es el dueño del animal que ocasiona el accidente quien deberá responsabilizarse por los daños ocasionados por éste, lo que deberá surgir de la marca con que el cuadrúpedo esté señalado, además de otros medios de prueba (testimonios) que puedan ser valorados como tales. Aunque en la mayoría de los casos, estos animales no están marcados o sus dueños no se pueden ubicar e identificar. Pero son los perros sueltos el caso más común y los que nunca salen a la luz porque los conductores no los denuncian en los peajes o en los números de atención al usuario de la empresa concesionaria.

En estos casos, el control lo debería hacer Vialidad junto con el destacamento de Policía Vial de esa jurisdicción, que de hecho a veces realizan estos controles y relevamientos pero que no son suficientes, tanto por la desaprensión de los dueños de los animales como por la falta de precaución de los conductores.

Caballos sueltos en inmediaciones de la Ruta 193.

