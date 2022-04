Sesionó el HCD y aprobó la interpelación del secretario de Servicios Públicos

Con 14 votos positivos el Concejo Deliberante aprobó ayer la citación del titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Alejandro Cimiotta, quien deberá presentarse ante el cuerpo deliberativo para responder una serie de preguntas sobre su área.

El reordenamiento que se produjo en el recinto al inicio de este período, sin dudas, significó una pérdida de terreno del oficialismo en el plano legislativo. La correlación de fuerzas en el tablero político local hicieron posible algo que, en otro momento, por falta de votos no hubiera sido viable ante la impronta que tenía Nuevo Zárate y sus aliados.

Fue así que el expediente presentado el 2 de enero pasado por el interbloque Juntos – Juntos UCR recibió el voto de los 9 ediles de ese espacio, más los votos del Peronismo Renovador, Frente Renovador y el Partido Justicialista. También hubo una abstención y Nuevo Zárate es el único espacio que no acompañó el proyecto.

En diálogo con LA VOZ, el concejal Marcelo Matzkin señaló que este pedido de interpelación surge a partir de que “la problemática del agua no está resuelta” , sumado a cierta actitud adoptada por el Ejecutivo Municipal tendiente a no responder los pedidos de informes que se aprueban en el Concejo.

“Como el Ejecutivo no responde los pedidos de informes, hay que avanzar institucionalmente al paso siguiente que era citarlo (a Alejandro Cimiotta) a una sesión pública convocada a ese efecto, donde no solo estemos nosotros sino también los medios, los vecinos que quieran venir. Es una de las problemáticas, además de la inseguridad, que más reclama la gente”, apuntó Maztkin.

En ese marco, mencionó que tiempo atrás Cimiotta mantuvo una reunión con ediles pero en aquella oportunidad desde la oposición rechazaron las condiciones de la reunión dado que “el oficialismo quiso adaptarlo a la comodidad del secretario, cuando nosotros decíamos que esto no es una reunión más, tiene que ser institucional y el ámbito es una sesión”. Esa vez, el bloque de Juntos decidió no continuar su participación en la reunión al no estar de acuerdo con la negativa a la presencia de los medios de comunicación en el encuentro.

“Hay un temario pedido en la citación, son varias preguntas. Pero estando acá cualquier otro concejal que le quiera preguntar sobre el tema él lo podrá responder en la medida de su conocimiento”, dijo el concejal y añadió que lo prioritario será “saber cuál es la problemática del agua, qué barrios afecta, qué porcentaje, cuál es recurso humano con el que cuenta Zarate, cuál es el plan que el municipio tiene para salir adelante, cuál fue el problema con Aysa, porque se anunció que Veolia iba a venir a brindar el servicio y no viene, todo este panorama está detallado por escrito”.

Ahora la responsabilidad está en manos del presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla, quien deberá formalizar la convocatoria a una sesión especial, así como también deberá cursar el llamamiento al funcionario.

El expediente recibió su aprobación con 14 votos positivos.

