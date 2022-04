«La creación de empleos no puede ser a costa de un trabajo de menor calidad»

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, visitó nuestra ciudad para participar de la apertura del VI Encuentro Nacional del Consejo Federal de Profesionales en Higiene y Seguridad, entre referentes de distintos ámbitos e instituciones líderes, para continuar con el mejoramiento del marco legal, las condiciones y el ejercicio de la actividad.

“Es un área que no podemos dejar de lado. El crecimiento económico, la creación de empleos no puede ser a costa de un trabajo de menor calidad, menos seguro, porque uno trabaja para vivir y necesita cuidar la salud en el trabajo”, resaltó la funcionaria del Gobierno provincial.

“Esta es un área fundamental para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para el gobernador Axel Kicillof. Por eso estamos acá, acompañando y articulando acciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, agregó Ruiz Malec, quien estuvo acompañada del subsecretario de Inspección del Trabajo, Emiliano Ré, del presidente del Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Lorenzo Gómez, además del gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Marcelo Domínguez, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

En ese sentido, indicó que con el Colegio “estamos trabajando para generar un convenio y optimizar las labores de nuestros inspectores e inspectoras. En estos dos años de pandemia quedó evidenciado lo importante que es tener profesionales capacitados en materia de salud y seguridad. La pandemia dejó al descubierto que nos faltaba profundizar en esta materia. Desde el arnés y el casco, hasta la salud mental y el clima y ámbito de trabajo. Este evento hay que celebrarlo”.

«Parte de nuestra responsabilidad tiene que ver con la prevención, formación y el diálogo social. El diálogo social no está ligado sólo a los salarios, sino también está vinculado a las buenas prácticas de seguridad e higiene en el trabajo, mediante las comisiones mixtas. Prevenir es mejor que fiscalizar, ya que nadie debe ver su vida perjudicada por hacer algo que tiene que ver con el trabajo», agregó la funcionaria.

En la esquina de Justa Lima e Independencia, la ministra encabezó un operativo de difusión en la vía pública de programas de empleo, cursos de capacitación y derechos laborales.

Comparte esto: Twitter

Facebook