Piden informe por la situación de la Secretaría de Salud

El concejal de Juntos -UCR, Norberto Toncovich, perteneciente al interbloque de Juntos Zárate, presentó un proyecto para que el Ejecutivo explique la situación de la Secretaría de Salud municipal.

“Como todo sabemos la pandemia por SARS COVID-19 no ha finalizado y se ha detectado en estos últimos días la aparición de la cepa XE, cepa que se presume ser un 10% más contagiosa que Ómicron su antecesora, lo que conlleva a una saturación rápida en los sistemas de atención primaria de la salud”, explicó el edil.

Por otra parte, Toncovich sumó que “especialistas en salud nos informaron que en la actualidad estamos en medio de una nueva epidemia de infecciones respiratorias virales donde predominan las cepas Influenza A H1N3, Adenoviridae, Rinoviridae, con gran cantidad de consultas ambulatorias de las personas afectadas”.

“Dado estos reportes epidemiológicos se espera a partir de fines de este mes un aumento severo de infecciones por el Virus Sincicial Respiratorio, generador del cuadro de bronquiolitis grave en menores de 1 año, aumentando notablemente la morbimortalidad en esta población etárea”, agregó el edil.

Toncovich explicó que “es necesario tener de manera adecuada y organizado un esquema de control desde la secretaría de Salud del municipio, y desde hace más de dos meses no tenemos referencia de quien está a cargo del mismo. Además en este sistema de seguimiento es fundamental la Atención primaria de la Salud, y al día de la fecha, no se obtiene datos precisos de cuales están en funcionamiento sobrecargando de manera exponencial al sistema de guardia del Hospital Zonal “Virgen del Carmen” de Zárate”.

Por último, el concejal de Juntos-UCR expresó que “los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud sigue realizando una tarea enorme para cuidarnos, pero el estado municipal le está dando la espalda, parecieran no entender que es importante contar con un equipo que lidere la Secretaría de Salud”,

