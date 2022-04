La difícil inserción laboral de los jóvenes

En agosto del año pasado, el ex presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, hizo declaraciones que abrieron un debate en la ciudad y en todo el país. Más que debate abrió una herida de la cual todos sabían que luego de la pandemia iba a ser más profunda; la educación y la inserción laboral de los jóvenes.

Herrero había advertido que se les hace difícil reclutar jóvenes para puestos en la automotriz por la sencilla razón de que no tienen el secundario completo y aquellos que sí obtuvieron el título muestran falencias graves, por ejemplo, en comprensión lectora.

“Durante la pandemia tomamos 500 personas más para reemplazar a los ausentes por cuestiones de salud o edad y queremos tomar otras 200, por algunos proyectos que tenemos a futuro”, mencionó Herrero en un ciclo de charlas del Rotary Club de Buenos Aires. “Pero se nos hace difícil en nuestra área geográfica encontrar esas 200 personas con secundario completo, porque en Buenos Aires se perdió el valor de un secundario. Y se les hace difícil hasta leer un diario. Tenemos que trabajar, con nuestra responsabilidad social, en la educación de la Argentina hacia el futuro”, agregó.

Esto caló hondo en los tres niveles de Estado que salieron, prácticamente, a desmentir las declaraciones de la empresa y a describir planes educativos en marcha y a lanzar otros.

En cuanto al municipio local, el intendente se apuró, junto a su Gabinete, en lanzar “Nexo Laboral, un programa para jóvenes del Municipio y Toyota”.

Se trata de un programa que realizan en forma conjunto el Municipio y Toyota para capacitar a jóvenes y así facilitarles su ingreso al mundo laboral.

Los alumnos que participan del mismo pertenecen a escuelas públicas secundarias y técnicas de Zárate ya comenzaron comenzaron la primera etapa de capacitación, un curso de nivelación donde transitan una formación en contenidos transversales de ciencias básicas (comprensión lectora y re pensamiento de la matemática) y del área industrial, logística y seguridad.

“Para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con Toyota, que no haya jóvenes para incorporar al mundo laboral, es que lanzamos Nexo Laboral, que ya lleva su segunda edición, y que ha recibido la atención del propio ministro de Educación, que nos felicitó y lo tomó como plantilla para desarrollar programas educativos de Nación”, confirmó el intendente Cáffaro, quien destacó que ya cuentan con más de 500 jóvenes incluidos en esta segunda edición del programa.

“Pensamos hacer lo mismo con Atucha y con otras empresas, o sea firmar convenios para que jóvenes estudiantes que quieran ingresar a estas empresas tengan una capacitación previa de tres meses, teóricas y prácticas, en dos turnos. Extrapolar el acuerdo con Toyota, en donde la municipalidad dispone de recursos junto con la empresa, y el Estado nacional también aporta fondos mediante becas para los estudiantes”, adelantó Cáffaro.

En este sentido destacó que se hace prioritario aplicar programas similares dado que se viene la obra de Atucha III y una nueva línea productiva en Toyota. “Hay también varias empresas que vienen planteando una expansión y allí estaremos nosotros, como Estado, con este programa”, confirmó el intendente.

“Por otro lado sabemos que a muchos jóvenes se les dificulta conseguir empleo y es por ello que seguiremos profundizando acciones con el Centro de Gestión del Conocimiento, lanzando carreras universitarias todos los años en convenio con universidades de otras localidades. Sabemos que no es una universidad pública, y que ofrecemos cohortes cerradas, pero es un lugar en donde todos los años los jóvenes pueden estudiar carreras en su lugar de residencia, no tienen que movilizarse”, remarcó el intendente.

Presentación del programa «Nexo Laboral» en la Universidad Popular.

Comparte esto: Twitter

Facebook