Animales sueltos en la vía pública, un problema sanitario

Transcurrió un nuevo “Día del Animal” y se puso en evidencia nuevamente el problema que padecen muchos vecinos respecto a los animales callejeros y la necesidad de un mayor control sobre estos animales, a la par de la continuidad de la política sanitaria que ejerce desde el área de Zoonosis.

Cabe señalar que con la pandemia todos los operativos municipales y particulares de castración entraron en un paréntesis pronunciado que recién ahora se está desarrollando con mayor intensidad.

Se detuvieron con el aislamiento las tareas de desarrollo territorial llevadas a cabo por el Municipio con el programa “Mi Barrio” en este aspecto y las acciones del área de Bromatología y Zoonosis ayudan mucho pero también se debe sostener un control eficiente de los “animales en situación de calle, observación de animales mordedores, operativos de vacunación antirrábica gratuita y realización de castraciones”.

Pero esta situación, propia de la pandemia y que afectó a todos los rubros en general, tuvo una particular incidencia en esos animales.

Miembros de la Sociedad Protectora de Animales de Zárate se cansaron de repetir que los animales llamados “de la calle”; “son un problema de todos, ya que ese animal es el resultado de que alguien no cuidó y no castró. Y que luego nadie sabe qué hacer con esos cachorros”. Y por ello es tan importante realizar la castración.

Según estimaciones de la propia entidad proteccionista; para que las castraciones sean efectivas se debiera castrar al 10% de animales, o sea 4 mil animales al año. Sumando todas las voluntades de vecinos y entidades particulares, se llega a la mitad a la luz de la falta de acciones directas del propio municipio en la materia. Si a esto le sumamos la inactividad que tuvo el área por las restricciones en la pandemia, la cifra es aún mayor.

Pero lo que más afecta a los ciudadanos, es la falta de controles en la vía pública. Cualquier vecino podrá observar que hay muchos perros “callejeros” en la ciudad que conviven en predios públicos con mucha gente y con otros perros. Estos animales sueltos muchas veces forman parte del ataque a otros perros.

Y la cantidad de perros callejeros, en los últimos dos años; se elevó. Basta con ver jaurías de perros en la Costanera, en otros espacios públicos o en las zonas periferias de la ciudad, abandonados.

