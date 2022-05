Viejas Locas se presenta hoy en Garage: una verdadera fiesta del rock

Esta noche se llevará a cabo una verdadera fiesta del rock and roll en el centro de la ciudad, con la presentación de la histórica banda Viejas Locas en Garage, junto a bandas locales en un evento que promete el disfrute de música de alto nivel en la ciudad.

Con la producción de Ferozica, Viejas Locas por Fachi y Abel se presentará en el marco de una velada que propone el reencuentro de una de las bandas emblema del rock nacional con su público, al cumplirse 25 años del disco “Hermanos de Sangre”.

“Estamos contentos de traer de vuelta la música en vivo y de buen nivel a nuestra ciudad. Venimos con un ciclo que viene saliendo muy bien, la primera fecha fue de la mano de los chicos de Superlógico, y siempre con bandas locales”, contó Manuel Berón, integrante de Ferozica.

Junto a Viejas Locas se estarán presentando Botija Rapado (banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota) y los locales La Vieja Gambeta, Arleking y Yerba Mate, que vuelve al ruedo en este ciclo.

“Tenemos la suerte de tener este lugar que es muy cómodo, histórico para la música en vivo en el centro de la ciudad”, agregó Berón. Según detallaron desde la organización, la venta de entradas superó las expectativas en la etapa de preventa que se realizó en Disquerías Top (Justa Lima 200), Itamaría (Bolívar 1110) y Maxikiosco Urbano. En ese sentido, indicaron que también se venderán tickets en puerta para aquellos que no llegaron a realizar la compra anticipada.

Ezequiel Rodriguez, miembro de la productora, asumirá un doble rol en esta jornada dado que además de controlar el desarrollo del evento, también se subirá al escenario con su banda La Vieja Gambeta.

“Estamos contentos de presentarnos en Zárate y también por la banda que nos toca. Me tocó venir en el año ‘97 cuando vino Viejas Locas a Zárate por primera vez, es una doble alegría por ser el productor de la fecha y compartir escenario con ellos”, expresó. En esa línea, se mostró contento “porque haya vuelto la movida a la ciudad después de un parate largo, no solo por la pandemia, sino que fueron casi 5 años hasta que volvimos a trabajar”.

El trabajo que desarrolla Ferozica generando shows con artistas de primer nivel y brindando espacio a las bandas emergentes locales, se presenta como una actividad que además genera una dinámica con otros comercios de la ciudad. “Generamos una movida y estamos retomando la plaza para poder reinsertarnos en el circuito de bandas y producciones como hace tiempo que no pasaban”.

Según detallaron, las puertas de Garage se abrirán a las 10 de la noche y una hora después comenzará su show La Yerba Mate; le seguirá La Vieja Gambeta, luego Arleking, Botija Rapado y cerrará la jornada Viejas Locas. Por tal motivo, solicitaron a todos los que concurran, que asistan temprano para que el encuentro se desarrolle con tranquilidad.

“Apostamos a que venga la familia a los recitales, el marco es un ambiente familiar”, dijo Ezequiel y agregó que el trabajo que realizan es “todo a pulmón” y remarcó que se generan puestos de trabajo, ya que el equipo cuenta con 12 personas que intervienen de manera directa en el proceso de producción.

Por último, adelantó que el próximo show organizado por Ferozica será el 8 de Julio, con la presentación de Jóvenes Pordioseros junto a una banda de Lima y dos de Zárate.

