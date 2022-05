La pintora María del Carmen Cavuto participa de una muestra colectiva en la galería «Arte en el Pasaje»

En la tarde del viernes se llevó a cabo la inauguración de una muestra colectiva en la galería Arte en el Pasaje, ubicada en Libertad 1240, de la que participa la pintora zarateña María del Carmen Cavuto.

La muestra estará disponible para ser visitada de lunes a viernes de 15 a 18.30 horas hasta el 27 de mayo próximo. En diálogo con LA VOZ, María del Carmen contó su emoción por participar de esta propuesta, la cual adquiere un carácter particular dado que se trata de la primera exposición de la pintora desde que la pandemia irrumpió en la vida de la humanidad.

Haciendo un repaso de su trayectoria, Cavuto contó a este medio que se inició en las artes plásticas a través de la pintura decorativa, llevando adelante un taller en su propia casa durante casi 15 años. “Después me sentí como encerrada, que necesitaba expandirme, buscar otro lenguaje, con más libertad y no estar atada a preconceptos o a un modelo”, expresó.

En ese sentido, remarca la importancia que tiene la pintura en su vida y recuerda su participación en el Taller de Esencialismo de Heriberto Zorrilla y Elena Distéfano al cual asistió durante casi 10 años y que representó un antes y un después en su vida, con una profunda indagación en el arte abstracto.

“El cuadro lo empiezo sin saber adonde voy, me va llevando, a veces nace obra y a veces no”, detalla y cuenta sobre la muestra: “Vi la convocatoria y me anoté después de tanto tiempo de no poder mostrarnos, vi en esto una oportunidad y empezar otra vez a andar el camino”.

Al tomar contacto con la galería supo que la misma estaba dirigida por Juan Tomei, también oriundo de Zárate. “Es una galería muy linda, me sentí muy cómoda, muy linda gente”, expresó.

Si bien no detuvo su actividad artística durante los días más difíciles de la pandemia, para Maria del Carmen esta oportunidad representa “un empujón, un espaldarazo para poder empezar otra vez a estar en el circuito. He expuesto muchas veces en otras galerías, en San Telmo, en La Recova de Posadas, en la Facultad de Derecho. Con la pandemia todo se cortó y se sintió mucho, porque uno pinta pero una vez que uno pinta el cuadro ya no es más de uno, pasa a la mirada del otro y ese otro lo recibe de distintas maneras”.

De la muestra participan artistas de distintos lugares que se vieron convocados por la iniciativa impulsada por la galería Arte en el Pasaje.

Respecto a las obras seleccionadas para la muestra, Cavuto señaló: “Seleccioné dos obras que tenía de años anteriores que me gustan mucho. Son obras que significaron mucho para mí en un momento de mi vida, las hice en un taller donde participé diez años, un taller que marcó un antes y un después en mi vida como pintora. Fue en un momento un poco difícil de mi vida, por eso tienen los títulos que tienen que son ‘Nunca sabremos cuándo’ y ‘Frágil en el horizonte’”.

En la actualidad, María del Carmen se encuentra investigando otras técnicas que representan un nuevo desafío de expresión: “Cuando cambié de taller me incliné por lo geométrico, pero después de un tiempo me sentí un poco encerrada. Ahora estoy incursionando un poco en el collage, haciendo mis propias monocopias, mis propios papeles que después voy distribuyendo en un bastidor y vamos viendo que va pasando”.

