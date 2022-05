Preocupa el número de vacantes en el Poder Judicial departamental

El Consejo de la Magistratura de la Provincia sesionará hoy a la mañana en la sede del Colegio de Abogados en Campana, y por la tarde después de las 14.30, el Consejo se reunirá en la sede del Colegio de Magistrados, San Martín 458, en una reunión abierta que estará conducida por el Presidente Dr. Sergio Torres (actual vicepresidente de la Suprema Corte de la provincia), el Vicepresidente del Consejo Dr. Diego Bonanno, miembro del Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón y la consejera Dra. Karina Dib, representante del Ministerio Público que cumple funciones en el Departamento Zárate-Campana.

“Es la primera vez que tal organismo creado por la Constitución bonaerense visita este Departamento Judicial para sesionar», señaló ayer en conversación con LA VOZ, el titular del Colegio de Magistrados departamental Dr. Mariano Chausis quien mostró su satisfacción por esta visita que “es una importante oportunidad para que los consejeros puedan exponer sobre las funciones del Consejo de la Magistratura ante abogados, funcionarios judiciales y del ministerio público y aspirantes a concursar por cargos en la Justicia. Pero además, conozcan la realidad de este Departamento Judicial donde existen varios cargos vacantes tanto en el poder judicial como en el Ministerio Público fiscal los que dificulta su funcionamiento, hace más lenta la administración de la Justicia para dar satisfacción de los reclamos de los judiciables.

La reunión se realizará en el salón “Dr. Miguel A. Balmaceda” de la sede del Colegio de la Magistratura inaugurada en 2018 y es abierta a todos los interesados en el tema, señaló Chausis. En esta oportunidad se anunciará la apertura de los concursos para formar las ternas para cubrir los cargos de un juez de Paz con asiento en Escobar, un juez para el Tribunal Oral y un cargo de Defensor oficial. Las vacantes en la Justicia es un tema de mucha preocupación entre los funcionarios judiciales ya que hay demasiadas vacantes, se estima que son 700 cargos en todo a la provincia, una deficiencia que también se deja ver en este Departamento Judicial. En este caso, señaló el Juez Chausis, en el Tribunal Oral Nro. 2 hay un solo Juez que es el Dr. Rópolo mientras su cargo lo subroga ya que él fue designado Juez de Garantía Nº 4 con asiento en Escobar, cargo que aún no ha ocupado. Para que el tribunal lleve adelante los juicios orales o dicte sentencia se debe nombrar otro juez subrogante, lo mismo ocurre en el Tribunal Oral Nro. 1. También dio otro ejemplo, en cuanto al Ministerio Público donde no está designado por el Fiscal General Titular, ya quien ejerce ese cargo el Dr. José L. Castaño, quien reemplazó a la Dra. Liliana Maero tras su jubilación, es suplente. “En este momento, señaló Chausis hay más de 100 pliegos en el poder Ejecutivo bonaerense en espera de los nombramientos y hay ternas ya designadas para cubrir vacantes sin que se efectivicen”.

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, fue creado por Ley 11.868, tiene su sede en La Plata y está conformado por 18 miembros (consejeros representantes del Poder Judicial, del Poder legislativo -Senadores y Diputados-; del Poder Ejecutivo del los Colegios de Abogados por el Conurbano e Interior; y está presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense). Aún no se han complementado el total de los consejeros, solo hay 12 nombrados, restan los representantes del Poder Legislativo.

Este cuerpo colegiado integrado por representantes de diferentes estamentos sociales e institucionales tiene atribuciones vinculadas a la designación, contralor, remoción de los jueces y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal.

COLEGIO DE MAGISTRADOS

El Dr. Mariano Chausis asumió la titularidad del Colegio de Magistrados Departamental el 6 de diciembre del año pasado en reemplazo del fiscal Fabio siguiendo los objetivos de activar la intervención de los magistrados, buscar la integración entre los mismos y la comunidad, generando actividades abiertas. Al respecto señaló que en abril pasado se realizó en el Teatro Seminari de Escobar una charla de capacitación sobre Juicio de Jurados abierta a la comunidad con una gran aceptación de público, y a fines de ese mes se hizo la presentación del libro “Malvinas: 20 cuentos y un perdón” , siendo una de las tres autoras, la jueza laboral de Campana Mariana Lirusso.

El Colegio cuenta con 300 colegiados miembros del poder judicial y del ministerio Público, y tiene proyectado la incorporación de empleados letrados adherentes con voz pero sin voto en su participación.

El titular del Colegio de Magistrados departamental Dr. Mariano Chausis.

