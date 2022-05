Concejales declararon “De interés legislativo” la instalación de Atucha III

Por segunda vez en el mes, el Concejo Deliberante salió a sesionar “puertas afuera” del recinto céntrico y esta vez volvió a la ciudad de Lima, pero al complejo nuclear de Atucha I, donde celebró una sesión especial.

En este caso, la sesión especial contó con un sólo tema a tratar, la declaratoria de “interés legislativo” de la instalación de una nueva central nuclear, la extensión de vida de Atucha 1 y la continuidad del proyecto del Carem, el desarrollo de un reactor nuclear modular de origen argentino.

De forma unánime, el cuerpo de concejales destacó la marcha que está teniendo el proyecto nuclear argentino con la construcción de una nueva central en Lima como estandarte.

“Es un hecho histórico que el Concejo Deliberante esté en Atucha. Contamos con el apoyo de los 20 concejales para estar acá. Como presidente del cuerpo siento un gran orgullo, es un tema muy importante y vinimos a dar nuestro apoyo a los proyectos nucleares», sostuvo ayer el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla.

También, el edil justicialista destacó que «Argentina necesita que los proyectos sigan en pie. Para Zárate y Lima es además relevante por la cercanía, genera fuentes de trabajo como ninguna otra empresa de forma directa y también a través de las empresas tercerizadas. La zona se ve ampliamente beneficiada».

Asimismo, el jefe de gabinete de la subsecretaría de Energía Eléctrica, Ignacio Palia, brindó unas palabras durante la sesión y afirmó: “Hemos recuperado el plan nuclear y lo hemos adaptado a la situación actual. La energía nuclear aporta generación de base, segura y limpia. Respecto del problema del cambio climático, la energía nuclear es parte de la solución”.

En este sentido, Olga Cerato, vicepresidenta primera del Concejo Deliberante, afirmó: “Sin energía no podemos proyectar la vida, es fundamental que pensemos en el crecimiento del complejo nucleoeléctrico. Es muy significativo acompañarlo y darle la fuerza para que arranque pronto y esté en marcha. Es un tema que nos interesa a todos, nadie puede estar ajeno ni ausente a esta cuestión. Es soberanía. Más allá de las diferencias propias de cada partido, esto es algo que nos une, no hay discusión alguna, estamos todos acá para que esto suceda”.

Por último, Walter Unrein, vicepresidente segundo del Concejo manifestó; “sabemos lo que representan las centrales, la cantidad de trabajadores que están aquí. Creemos que son proyectos muy importantes, van a traer trabajo a Zárate y Lima. Queremos venir con toda la fuerza a apoyar los proyectos, y que se vea reflejado en la ciudad de Lima. No hay duda que para todos esto debe existir. Cuando las cosas están bien hechas como se ha demostrado durante años que han perdurado las centrales, la idea es avanzar, que haya más trabajo. La energía es fundamental para los ciudadanos, tenemos que tirar para adelante».

Reunión por la extensión de vida de Atucha I

Una comitiva de Nucleoeléctrica Argentina encabezada por su presidente José Luis Antúnez se reunió con funcionarios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) para evaluar oportunidades de financiamiento a través de organismos multilaterales de crédito para la extensión de vida de la central nuclear Atucha I.

Participaron del encuentro el subsecretario de Relaciones Financieras para el Desarrollo de la SAE, Leandro Gorgal, junto a su equipo de colaboradores, Soledad Iglesias del Ministerio de Economía e Ignacio Pallia de la Secretaría de Energía, el vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina Jorge Sidelnik y los directores de la empresa Isidro Baschar, Alejandro Estévez, Gabriel Barceló entre otros.

La reunión, realizada en la Casa Rosada, fue convocada por la SAE para conocer detalles del proyecto de extensión de vida de la central nuclear Atucha I Presidente Juan Domingo Perón. Además, las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina manifestaron su preocupación por las demoras en la tramitación del proyecto Atucha III.

El contrato técnico comercial para Atucha III que fue firmado el 1 de febrero de 2022 entre Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC) requiere la aprobación de ambos gobiernos, en el caso de nuestro país esta competencia corresponde a la SAE.

En tal sentido, desde la empresa nuclear explicaron las consecuencias que podría tener para el país el no avance de este proyecto que implica 7 mil puestos de trabajo y una inversión de 8.300 millones de dólares, a la vez que remarcaron que ya transcurrieron 117 de los 270 días establecidos para completar los trámites necesarios para que entre en vigencia el contrato.

Las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina destacaron que el proyecto Atucha III fue dispuesto por la ley 26.566 del año 2009 y se encuentra incluido en el Acuerdo firmado entre ambos países en el año 2014, ratificado por el Congreso Nacional como Ley 27.122. Esta inclusión fue ratificada por ambos países el 18 de abril de 2017 y el 27 de enero de 2022 respectivamente.

El secretario de Energía, Darío Martínez, remitió a la SAE y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto el pasado 14 de enero una nota en la que se ratifica que el proyecto Atucha III es prioritario, a pesar de ello, a la fecha no se han producido avances.

