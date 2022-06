Obreros de la construcción se mantienen expectantes por el inicio de la construcción de Atucha III

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) se mostró esperanzada en la posibilidad de incorporar obreros, en el corto plazo, para desarrollar diferentes trabajos de preparación de terrenos con vistas a la construcción de la nueva central nuclear Atucha III en Lima.

Una muestra de ello son las decenas de personas que van a la seccional local a pedir trabajo todos los días. Estos trabajadores se inscriben en un registro y se incorporan a la base de datos del sindicato para ser llamados ante cualquier otra que surja. Es que el posible inicio de la construcción de Atucha III pone en vilo al sector de la construcción regional dado que la zona registra a unos 6 mil desocupados.

Se trata de un contexto muy adverso para el rubro ya que no hay expectativas de obras nuevas e importantes para la zona, más allá de la nueva central nuclear.

En este sentido, el titular del gremio a nivel local, Julio González, evaluó que “el sector de la construcción espera con mucha incertidumbre el desarrollo del plan nuclear ya que resolvería en un 60% la desocupación de la región. Seguimos confiando en lo que nos dicen pero todo se está dilatando demasiado. Con las obras primarias para la instalación de la nueva central esperábamos la generación de 1500 puestos de trabajo, y en la actualidad sólo hay 500 ocupados en Atucha que vienen ya desde hace varios meses”, evaluó González.

Por otro lado, se mostró preocupado por la inflación; “la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es muy grande y no vemos soluciones en lo inmediato. Hay dos grupos de trabajadores, los desocupados a quienes tratamos de charlar con otras seccionales para buscarles trabajo y los ocupados, que tampoco llegan a fin de mes. La verdad es que estamos en una situación desesperante, donde se habla mucho y se concreta poco en la práctica. Nosotros entendemos que el ordenador social es el trabajo como también lo entiende el secretario general de la Uocra nacional, Gerardo Martínez. Pero la situación en nuestra zona es delicada, con muchos compañeros desocupados”, expresó el titular de la Uocra local.

“El problema fue que durante muchos años se hicieron promesas respecto a la continuidad del plan nuclear. Luego de la finalización de Atucha II, muchos obreros calificados se quedaron en la zona para sumarse a los trabajos de la nueva central nuclear, los cuales iban a retomarse inmediatamente después de finalizada Atucha II. Pero esto no ocurrió y, al contrario, comenzó a despedirse gente vinculada al sector nuclear. Por el momento, lo más concreto que tenemos es la incorporación de personal antes de fin de año para otras tareas relacionadas a la extensión de vida de Atucha 1”, confirmó González.

Julio González.

